FOTO Na Slovensko sa po 70 rokoch vrátil najväčší lietajúci vták: Slová ochranárov vás prekvapia

V piatok 6. apríla ho spozoroval fotograf a strážca prírody Peter Fock, ktorý nám do redakcie zaslal dychberúce fotografie. Peter je zároveň aj amatérsky ornitológ a keď spolu s kolegom A. Kadlečíkom, ktorý je rovnako zanietený pre prírodu, prechádzali okrajom Malých Karpát v blízkosti Pezinka, nemohli uveriť vlastným očiam. „Pred nami stál drop veľký, najväčší lietajúci vták na svete. Až 22 kilogramov živej váhy!“ spomína Fock.

Petrovi sa podarilo dropa zachytiť cez objektív. Ako nám povedal, je to dôkaz, že aj v časoch zlých správ o stave prírody sa námaha na jej ochranu vypláca. „Aj vďaka ochranárom sa tento druh vracia späť do krajiny,“ povedal Fock s tým, že dropa zo Slovenska vyhnali hlavne veľké polia, nevhodné plodiny a elektrické vedenia. No našťastie jeho genetická pamäť funguje, dodal.

Roman Slobodník zo združenia Ochrana dravcov na Slovensku potvrdil slová nášho čitateľa a návrat dropa veľkého na naše územie tiež považuje za vzácnosť. Slobodník ho v posledných dňoch spozoroval v oblasti Nitrianskej pahorkatiny.

„Nedostatok potravy a drôty elektrických vedení v letovej dráhe dropov spôsobili, že od roku 2000 nie je na Slovensku prakticky známe žiadne hniezdenie. Tento nádherný vták sa vytratil zo Žitného ostrova, aj iných území. Je zrejmé, že pozorovanie dropa v Nitrianskej pahorkatine po desiatkach rokov je skutočne vzácne,“ skonštatoval Slobodník.

Ako doplnil, ešte v 70. a 80. rokoch 20. storočia hniezdil drop veľký vo viacerých oblastiach južného Slovenska. „Odhaduje sa, že kedysi u nás hniezdilo niekoľko stoviek párov. Po drastickej zmene poľnohospodárskych postupov došlo k postupnému poklesu hniezdnej populácie až k jej úplnému vymiznutiu,“ dodal Slobodník.

Drop veľký je stepný druh, najvyššia potvrdená hmotnosť dospelého samca bola 22 kilogramov. Drop potrebuje dostatok hmyzu pre výchovu mláďat, živí sa tiež hlodavcami, obojživelníkmi i plazmi.