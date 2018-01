Do Bratislavy aj štyri hodiny: Kvôli kolapsu na D1 zmeškal let, má právo na odškodné?

Tí, ktorí leteckú dopravu využívajú pravidelne, sú zvyknutí na to, že na letisko musia chodiť v dostatočnom časovom predstihu.

"Cestujúci by mali na letisko prichádzať ideálne 2 hodiny pred plánovaným časom odletu. V tom čase sa otvára registrácia na odlet – check-in – aj bezpečnostná kontrola," hovorí Veronika Ševčíková, hovorkyňa Letiska Bratislava.

Aj napriek tomu sa však môže stať neočakávaná situácia, akou bola včerajšia až 4-hodinová zápcha. "S tým musia klienti rátať. Dopravu na letisko si zabezpečujú individuálne, preto by mali ísť v dostatočnom časovom predstihu. Ak nestihnú let, ostáva im len možnosť kúpiť si letenku na ďalší," dopĺňa Marianna Mišovychová, z cestovnej kancelárie CK Ecomm.

"Na chek-in sa musí dostaviť každý cestujúci, ktorý cestuje s batožinou. V prípade, že má cestujúci vopred vykonaný online check-in (registráciu na let cez web, ktorú je možné vykonať do 2 hodín pred odletom) a cestuje len s príručnou batožinou, na letisko sa už nemusí dostaviť na vybavenie na check-in pulte, ale prechádza rovno bezpečnostnou kontrolou a pokračuje k nástupnej bráne," vysvetľuje Ševčíková.

Závisí to aj od typu poistenia

V prípade, ak odlietate do krajín Neschengenu, prechádzate aj pasovou kontrolou. Pri nástupnej bráne musíte byť 30 minút pred odletom, let sa uzatvára asi 20 minút pred odletom. "Ak sa cestujúci nedostaví k nástupnej bráne ani do tohto času, podľa pravidiel leteckých spoločností mu už nie je umožnený odlet a nemá nárok na vrátenie ceny letenky," dodala Ševčíková.

Podľa nej, nárok na vrátenie ceny letenky má cestujúci vtedy, ak sa preukáže, že nemohol cestovať z vážnych zdravotných dôvodov. Všetko však závisí aj od typu poistenia, ktoré máte uzatvorené.