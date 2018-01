VIDEO Zásahu pražských hasičov pri tragickej nehode: Prehovoril manžel ženy z autobusu smrti

Pri včerajšej nehode autobusu pri Horoměřiciach neďaleko Prahy zomreli traja ľudia, ďalších 45 cestujúcich sa zranilo. Z toho päť ľudí je vo veľmi vážnom stave, desať má stredne ťažké zranenia a tridsať utrpelo ľahké zranenia. Medzi zranenými je aj 12 detí. Informáciu o zranených potvrdila hovorkyňa pražskej záchrannej služby Jána Poštová. Medzi obeťami je aj vodič autobusu. Záchranári rozviezli zranených do traumacenter pražských nemocníc.

Nešťastie z pohľadu cestujúcej

"V autobuse išla moja manželka, ktorá si čítala a zrazu začula náraz od bieleho vozidla. V tej chvíli už len videla, ako mieri do priekopy a zaprela sa o sedadlo. Našťastie, takmer nič sa jej nestalo, hovorila však, že tam bolo niekoľko zovretých ľudí pod sedadlami a vodič náraz zrejme neprežil," povedal pre český portál Blesk.cz Jiří Vítek.

Generálny riaditeľ Arriva Daniel Adamko uviedol, že za volantom linkového autobusu 316 sedel štyridsaťročný spoľahlivý vodič. "Detaily, čo sa presne stalo, bohužiaľ, nepoznáme, doteraz sme sa ani nedostali k miestu nehody, všetky prístupové cesty uzavreli policajti. Viem, že účastníkom nehody bol biely superb a náš autobus, ktorý následne narazil do stromu pri ceste," uviedol ešte včera večer Adamko . "Je mi to nesmierne ľúto a rád by som vyjadril úprimnú sústrasť všetkým pozostalým. Myslím na zranených a ich blízkych, verím, že ich zdravotný stav sa čo najskôr zlepší a že budú v poriadku," dodal

"Tragédia pri Horoměřiciach ma veľmi mrzí. Rád by som vyslovil svoju hlbokú sústrasť všetkým pozostalým. Zraneným prajem veľa síl," reagoval na nehodu na twitteri český premiér Andrej Babiš.

Bilancia tragickej nehody

Nehoda sa stala v piatok okolo 16-tej hodiny na ceste číslo 240. Ide o rovný úsek medzi Horoměřicami a serpentínami, ktorými sa schádza do Prahy. Prímestský autobus má v priemere kapacitu približne 80 miest na sedenie i státie. Podľa stredočeskej policajný hovorca Moniky Schindlová zomrela dvadsaťdvaročná vodička Superbu, ktorý sa s autobusom zrazil, a dvaja ľudia z autobusu. Autobus po zrážke a autom zišiel z vozovky a narazil do stromu.

Medzi zranenými boli i deti. Dvoch pacientov, z toho jedno dieťa, museli lekári uviesť do umelého spánku a na umelú pľúcnu ventiláciu. Zranení z autobusu skončili v starostlivosti lekárov nemocnice v Motole či Ústrednej vojenskej nemocnice.

Policajti večer na mieste zabezpečovali stopy, vrtuľník s termovíziou prepátrával okolia a hľadal prípadných ďalších zranených. Nikoho ďalšieho už nenašiel. Hasiči vyslobodzovali havarovaný autobus. Príčina by podľa Schindlovej mala byť známa o niekoľko dní, možno aj týždňov. Je totiž možné, že sa bude čakať na závery znaleckých posudkov.