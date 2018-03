V prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny je mnoho otázok: Nové informácie z miesta činu

VEĽKÁ MAČA - Mama zavraždenej Martiny Kušnírovej má v prípade vyšetrovania pochybnosti. Doteraz jej nedovolili nahliadnuť do celého spisu, dokonca ani nevidela fotografie z miesta činu. Podľa nej polícia určite niečo tají.

Jána Kuciaka a jeho priateľku Martinu našli zavraždených v ich dome vo Veľkej Mači. Prvotné informácie hovorili o tom, že boli zastrelení každý jednou ranou. No až po pitve sa ukázalo, že to nie je pravda. Novinára strelili do hrude dvakrát. Podľa informácií TV Markíza mali strely rovnaký kanál, čo znamená, že vrah musel podľa expertov vystreliť na to isté miesto dvakrát.

Pani Zlatica, mama Janovej snúbenice Martiny, však polícii nedôveruje. "Chcela som vidieť fotografie zo spisu, vraj ešte do nich nemôžem nahliadnuť, neviem prečo. Určite niečo taja, lebo keby s tým fakt nemali nič spoločné, tak nemajú problém povedať aktuálne, čo sa tam stalo, čo našli, aké dôkazy," povedala pre televíziu Zlatica.

Jediné, čo vie, je, že Martina bola pravdepodobne strelená cez nos a guľka jej mala preletieť temenom hlavy. "Ja si to neviem predstaviť, ako to dokázali. Museli ju držať za vlasy alebo ja neviem čo," hovorí. Ďalšie informácie hovoria o tom, že vrah síce vystrelil z rovnakej zbrane trikrát, no pri telách sa našli len dve nábojnice.

Mama zavraždenej Martiny neverí vyšetrovateľom

Podľa expertov to môže znamenať aj to, že tretia nábojnica mohla v zbrani uviaznuť. To, že mohol mať vrah technické problémy, naznačujú aj ďalšie fakty. Na mieste činu našla polícia dva nevystrelené a neporušené náboje.

Vyzerá to tak, že sa vrahovi smrtiaca zbraň zasekávala a musel ju prenabíjať. Podľa zdrojov televízie sa na mieste brutálnej popravy nenašli žiadne biologické stopy, ktoré by pomohli odhaliť vraha. Martinina mama hovorí, že z domu nič nezmizlo. Našli retiazku aj snubný prsteň. Vyšetrovateľom však neverí, a to aj preto, lebo aj pre ňu je prípad zahalený tajomstvom. Pani Zlatica však verí, že aj medzi policajtmi sa nájdu poctiví ľudia. Aj podľa nej je najpravdepodobnejším motívom ohavnej popravy novinárova práca.