FOTOREPORTÁŽ Desaťtisíce ľudí opäť protestovali, rekordná účasť: Východ sa ukázal, my sme tu

Zlatica Kušnírová vystúpila tentokrát v Košiciach.

BRATISLAVA - Už tretí piatok vyšli do ulíc nespokojní Slováci. Premiér Robert Fico podal demisiu a na jeho miesto nastúpi Peter Pellegrini. Ľuďom to však nestačí, cítia sa oklamaní politikmi, ktorí sa rozhodli ostať v koalícii. V uliciach opäť zneli pokriky ako "Dosť bolo Fica", "Chceme slušné Slovensko" či "Predčasné voľby", ktoré sú podľa ľudí jediným riešením. Pribudli aj transparenty, ktoré reagovali na Ficov výrok, že na východe nič nie je. Pozrite si, ako to vyzeralo v uliciach počas tretieho protestu.