Rodičia Jána a Martiny prehovorili: Vytiahnuť Sorosa bolo od Fica úbohé, vyšetrovanie je fraška

"Medzinárodný tím má určite väčšie možnosti," povedal otec zavraždeného novinára Jozef Kuciak. Zmenu v čele policajného zboru požadovala Zlatica Kušnírová už skôr, rodičia Kuciaka sa k nej pridali. "Nemal by tam byť Tibor Gašpar," dodal otec.

Drogy? Hlúposť, Gašpar ma nahneval

Jozef Kuciak rovnako nezabúda na to, že policajný prezident krátko po vržde začal hovoriť o možnej drogovej stope. "Nahnevalo to asi každého normálneho človeka, ktorý Janka poznal. On nemal s drogami nikdy nič spoločné a ani o nich nepísal. Vždy sa venoval hospodárskej kriminalite. Podľa mňa to bolo jasné odvádzanie pozornosti od toho, čo sa vlastne deje." Gašpar to neskôr sám označil za falošnú stopu.

Otec síce uznáva, že sa treba venovať každej stope, no nechápe, prečo sa jej vlastne venovali, keď nesedel čas. "Ako to mohli považovať za možnú stopu, keď už museli vedieť, že smrť nastala v stredu a za stopu považovali niečo, čo sa stalo v piatok," povedal na margo Gašparovho vyjadrenia.

Vytiahnuť Sorosa bolo od Fica úbohe

Za úbohé považoval aj konanie expremiéra Roberta Fica, ktorý vytiahol sorosovskú kartu. "Ešte keď si dovolí aj pán premiér vypustiť takú hlášku, že za všetkým je pán Soros, tak to už je, podľa mňa, ozaj úplne úbohé." Podľa Kuciaka staršieho sú problémom aj sociálne siete. Ľahko tam vznikajú konšpirácie na základe úplnej maličkosti.

Gašpar určite nie je policajt s dobrým srdcom

Otec Kuciaka nemá z doterajšieho vyšetrovania dobrý pocit. Verí, že vyšetrovaniu pomôže medzinárodný tím. Na získanie dôvery však požaduje hlavu Gašpara. "Nech mi každý prepáči, ale už len fakt, že jeho švagor bol spomínaný v článkoch môjho syna, to hovorí samo," vyhlásil. Gašparovu hlavu požaduje aj Zlatica Kušnírová, ktorá to vyhlásila aj na predchádzajúcich dvoch pochodoch. Celé vyšetrovanie je podľa nej len zmanipulovaná fraška.

"Podľa mňa nie je kompetentný takejto funkcie a ako profesionál zlyhal. Možno že je dobrý manažér, ale určite nie dobrý policajt s dobrým srdcom a čistým svedomím," okomentovala Gašpara Kušnírová. "Ja tomu nedám pokoj, kým nepozriem vrahom a objednávateľom do očí. Nech už si o mne myslí každý, čo chce, aj na sociálnych sieťach, oni to nezažili."

Janko sa dotkol ľudí, ktorým išlo o veľa

Zopakovala, že neverí priebehu vyšetrovania, pretože je v ňom všetko zmanipulované."Všetko je zmanipulované. Výsledky vyšetrovania vraždy našich detí nie sú také, s ktorými by sme mohli byť spokojní. Všetko sa snažia dať na vedľajšiu koľaj, aby odpútali pozornosť, aby sa to uberalo iným smerom. Janko vo svojich článkoch zjavne označil ľudí, ktorým išlo o veľa," povedala smútiaca matka.

Jozef Kuciak stále veril, že existuje pár čestných ľudí. "Ako vidím, politika nie je o ničom inom, len o honbe za korytami a ziskami. Rád by som veril, ale po poslednej šaráde, s tou takzvanou výmenou vlády, už neverím ozaj ničomu. Majú to aj v sľube, že sú tu na to, aby slúžili národu a ľuďom tejto krajiny, ale podľa mňa slúžia iba sami sebe a možno pár vlastným rodinným príslušníkom," uzavrel Jozef Kuciak.

Zlatica Kušnírová tomu takisto neverí. "Dúfam, že aspoň máličko nám priblížia podrobnosti, ako to tam bolo a že nájdu vraha. Myslím však, že je tam malá nádej. Ale vždy ešte verím, že spravodlivosť, za ktorú Janko a Martina položili životy a preliali krv, sa nájde. Každý čestný človek, by mal v tomto mene pokračovať, aby my sme mali náplasť na naše rany a aby ostatní nemuseli prežívať to, čo teraz obe rodiny prežívame my. Každého by som touto cestou chcela vyzvať, nech stoja pri nás a akýmkoľvek spôsobom nám pomôžu a odhalia vrahov a ich nájomcov."