Kaliňák neplánuje odstúpiť: Bugár sa búri, v RTVS mimoriadne vystúpia Kiska, Fico aj Danko

O slovo sa prihlásil aj Danko, prvý vystúpi prezident, po ňom Fico

Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko v zmysle zákona tiež oficiálne požiadal o mimoriadne vystúpenie vo vysielaní RTVS. Informovala riaditeľka Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Zuzana Čižmáriková.

Predseda vlády SR Robert Fico v zmysle zákona oficiálne požiadal o mimoriadne vystúpenie vo vysielaní RTVS dňa 4. marca 2018, informoval Úrad vlady SR.

V súvislosti s aktuálnym dianím na Slovensku skôr požiadal o mimoriadne vystúpenie v RTVS aj prezident SR Andrej Kiska.

Ako prvý vystúpi prezident SR Andrej Kiska. Po ňom bude nasledovať príhovor predsedu Národnej rady SR Andreja Danka a napokon vystúpi predseda vlády SR Robert Fico, informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.

Kaliňák sa nechystá odstúpiť, prioritou je objasnenie vraždy

To, čo je v tejto chvíli podstatné a na čo je potrebné sa sústrediť, je vyšetriť dvojnásobnú vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. O ostatnom sa môžeme baviť dlhé dni potom. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol minister vnútra SR Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý týmito slovami odpovedal na otázku, či má kompetenciu a legitimitu byť i naďalej ministrom vnútra.

"Teraz musíme dobehnúť troj-štvordňový náskok, ktorý má páchateľ vzhľadom na čas spáchania vraždy a čas odhalenia tohto skutku," zdôraznil Kaliňák. Odmietol sa zaoberať úvahami o vplyve, ktorý môže mať na nestranné a dôsledné vyšetrenie prípadu nedôvera voči jeho osobe i osobe prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara. "Mojou úlohou je zabezpečiť, aby sa tento prípad vyšetril," zdôraznil Kaliňák, podľa ktorého sú všetky možné sily v nasadení. "Robí na tom stovka ľudí z rôznych úrovní polície, pri akciách niekoľko stoviek, samotný vyšetrovací spis už má teraz viac ako tisíc strán,“ uviedol.

Jeho kolega v diskusii, poslanec NR SR a podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak je presvedčený, že výsledok vyšetrenia prípadu bude zásadný. „Pre budúcnosť Slovenska je strašne dôležité, aby orgány činné v trestnom konaní vydali signál, že objednávateľ sa strašne zmýlil, keď dal pokyn na túto vraždu, na tom sa musíme snažiť pracovať úplne všetci, pretože ak nie, potom môže akýkoľvek mafián zastreliť novinára, policajta, sudcu, lebo si bude myslieť, že sa mu to prepečie," deklaroval. Zdôraznil, že je potrebné pracovať so všetkými verziami, ktoré sa ponúkajú a preveriť všetky stopy, na ktoré vyšetrovatelia narazia. Za potrebný prejav úcty k obeti Jána Kuciaka Krajniak považuje aj to, aby sa dôkladne preverili všetky kauzy a podozrenia, o ktorých vo svojich článkoch písal.

Sme rodina verí Čižnárovi

Na otázku, či dôveruje vedeniu polície a ministrovi vnútra, že zabezpečia nestranné vyšetrenie prípadu, Krajniak odpovedal, že verí generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi. "Verím, že nedovolí, aby ktokoľvek zamietol akúkoľvek stopu pod koberec," uviedol. "Rovnako verím, že ak by sa aj o také niečo niekto pokúsil, nájde sa dosť ľudí, ktorí tomu budú chcieť zabrániť," uviedol s presvedčením, že medzi policajtmi, prokurátormi a i politikmi je veľa ľudí, ktorí majú pevné odhodlanie túto vec vyšetriť. „Tí všetci potrebujú a majú mať našu podporu,“ zdôraznil opozičný poslanec.

Kaliňák v relácii opakovane vyvrátil názor, že by talianske orgány slovenskú políciu a prokuratúru varovali pred skupinou Kalábrijčanov, ktorí boli vo štvrtok (1.3.) zadržaní. Zopakoval slová policajného prezidenta, že naopak, slovenská polícia žiadala opakovane taliansku stranu o informácie k niektorým osobám tejto skupiny. „Po roku a pol sme dostali informáciu, v ktorej je napísané, že o jednej z osôb, ktoré sme teraz zadržali, ani nemajú žiadnu informáciu," uviedol. Zdôraznil, že slovenská polícia sa o skupinu a jej činnosť zaujíma už od roku 2002. "Keď prezentoval policajný prezident výsledky vyšetrovania, odozva v médiách nebola žiadna," upozornil.

Krajniak potvrdil, že polícia voči skupine konala. "Budeme sa ale odlišovať v názore, či tie zásahy polície boli dostatočné,“ povedal s poukázaním na informácie o prípadoch vyhrážania sa či podvodoch, ktoré sa Taliani mali na východnom Slovensku dopustiť.

MOST-HÍD zvoláva Republikovú radu, ktorá má hovoriť o zotrvaní v koalícii

Most-Híd zvoláva Republikovú radu. Bude sa konať v pondelok 12. marca. Dôvodom sú vyjadrenia ministra vnútra Roberta Kaliňáka, že neodstúpi z funkcie. Budúci týždeň budú v strane Most-Híd prebiehať rokovania regionálnych štruktúr. Témou rokovania bude nesplnenie požiadavky Most-Híd na demisiu Kaliňáka. Orgány budú rokovať o ďalšom postupe strany a prípadnom zotrvaní v koalícií.

V strane Most-Híd podľa predsedu Bélu Bugára pretrváva názor, že minister vnútra Robert Kaliňák by mal odstúpiť. Ako povedal novinárom vo štvrtok po rokovaní rozšíreného predsedníctva, situáciu má v rukách Smer a na základe rozhodnutia Smeru zaujmú stanovisko. „U nás o tom rozhoduje Republiková rada. Ak budeme vedieť výsledok, budeme musieť zvolať Republikovú radu. Nebudeme čakať dlho. Uvedomuje si to aj predseda Smeru,“ vyhlásil Bugár.

Žitňanská: Slová ministra Kaliňáka ma už nezaujímajú

Ministerku spravodlivosti a podpredsedníčku Mosta-Híd Luciu Žitňanskú už slová ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) nezaujímajú. Uviedla to v reakcii na jeho vyjadrenie, že nateraz nemieni svoju funkciu opustiť. Podľa Mosta-Híd by mal.

"Mňa osobne už slová ministra Kaliňáka nezaujímajú. Strana Most-Híd svoje stanovisko povedala a dnes aj zvolala republikovú radu, ktorá sa bude konať 12. marca. Dovtedy v priebehu budúceho týždňa prebehnú stretnutia okresných organizácií strany, aby sme následne na republikovej rade mohli robiť rozhodnutia," povedal Žitňanská.

Republiková rada by mala rozhodovať o tom, či strana zostane v koalícii, alebo ju opustí. "Aj táto otázka bude na stole," uviedol pre TASR minister životného prostredia a podpredseda Mosta-Híd László Sólymos. Pripomenul, že Most-Híd už svoj postoj povedal. "Povedali sme, že Smer by to mal riešiť, ale nerieši a tak zvolávame republikovú radu a tam rozhodneme, čo ďalej," doplnil.

Klub Mosta-Híd a koalíciu pre súčasnú situáciu okolo vraždy a podozrení na prepojenia politikov na taliansku mafiu opustil poslanec Igor Janckulík. Z Úradu vlády odchádza šéf kancelárie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) Roman Šipoš. Svoje pozície na úrade vlády opustili do vyšetrenia vraždy aj Mária Trošková a Viliam Jasaň, o ktorých písal vo svojom článku zavraždený novinár v súvislosti s talianskou mafiou.

Reakcia SNS

Slovenská národná strana (SNS) necháva priestor pre svojich koaličných partnerov, aby si vyjasnili pozície a našli východisko zo súčasnej situácie. V reakcii na vystúpenie ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorý sa zatiaľ nechystá rezignovať a kroky Mosta-Híd, ktorý v tejto súvislosti zvažuje zotrvanie v koalícii, to uviedol prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška.

"Je teraz na nich, aby si to vyriešili, či sa dokážu dohodnúť, že minister Kaliňák bude mať priestor na dokončenie vyšetrenia vraždy novinára a jeho priateľky, alebo sa nedohodnú a povedie to k vládnej kríze, resp. ešte väčším turbulenciám," uviedol Paška.

Postoj SNS, ktorá Kaliňákovo odstúpenie nepožaduje, stále platí, zmeniť sa však môže. "Pokiaľ nebudeme mať nové informácie, tak nie, no prípad je živý, aj vyšetrovanie môže priniesť nové zistenia," upozornil. Uistil, že SNS bude v každom prípade reagovať veľmi zodpovedné a konštruktívne a usilovať sa o to, "aby sme sa nedostali do zbytočnej krízy".

Podpredseda SNS Anton Hrnko nemení svoj deklarovaný názor, že teraz nie je čas na odvolávanie, ale je potrebné všetku energiu sústrediť na vyšetrovanie prípadu. "Nič by kriminálnikom, ktorí spôsobili tento ohavný čin, nepomohlo viac ako destabilizácia vo vyšetrovaní a akákoľvek takéto zmeny by destabilizovali vyšetrenie a zamedzili dôslednému vyšetreniu prípadu," zdôraznil Hrnko.

Kuciak písal o napojení talianskej mafie na vysokú politiku

Investigatívneho novinára Jána Kuciaka našli zavraždeného v dome vo Veľkej Mači v pondelok 26.februára aj so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou. Polícia prípad vyšetruje ako úkladnú dvojnásobnú vraždu. Vo štvrtok vykonala razie u Talianov žijúcich na Slovensku a mužov pozatýkala. V noci na dnes sedem zadržaných Talianov prepustila na slobodu. Vo svojej poslednej nedopísanej reportáži Kuciak hovoril o prepojení talianskej mafie so slovenskými politikmi a im blízkymi ľuďmi.