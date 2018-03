Richard Raši sa vzdal mandátu primátora, plnenie jeho úloh prevzal Martin Petruško

Za svoje priority v nadchádzajúcom období Petruško označil dokončenie druhej etapy modernizácie električkových tratí (MET), výstavbu Košickej futbalovej arény (KFA) či riešenie systému parkovania v meste.

"Moja prvá priorita bude, aby sme do leta v Košiciach tieto električkové trate mali zrekonštruované," povedal novinárom.

V súvislosti s parkovaním poznamenal, že sa aktuálne pripravujú podklady k dohode s firmou EEI o ukončení prevádzkovania parkovacích miest v rezidentských lokalitách 1 až 10. "Na aprílové mestské zastupiteľstvo chystáme predložiť samotnú dohodu, ktorá je veľmi podstatná k tomu, aby sme sa posunuli ďalej v tejto téme," dodal. V prípade uzatvorenia dohody by sa na júnovom rokovaní mestských poslancov už hovorilo o tom, aká organizácia by prevzala prevádzkovanie parkovania v daných desiatich zónach. Podľa Petruška by to mohla byť mestská polícia.

Zastupujúci primátor svoju možnú kandidatúru v novembrových voľbách príliš komentovať nechcel. "Momentálne o tom vôbec neuvažujem, teraz sa k tomu nevyjadrím, pokiaľ nastane vhodný čas, určite dám vedieť," uviedol. Súčasné plnenie úloh primátora označil za obrovský záväzok a zodpovednosť.