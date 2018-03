Nebudeme stupňovať napätie reakciami na opozičné invektívy, vyhlásil Jarjabek

BRATISLAVA - Koalícia sa nezapája vystúpeniami v rozprave do debaty o vládnom programe aj preto, lebo nechce stupňovať napätie reakciami na opozičné invektívy. Povedal to podpredseda poslaneckého klubu Smeru-SD Dušan Jarjabek, ktorý považuje nadávanie zo strany opozície za účelové a bezpredmetné.

"Všetko je jasné. Čo sme chceli, to sme si povedali aj v diskusných reláciách. Nemám sa prečo zapájať do rozpravy, lebo je to rozprava o vládnom programe, ktorý je pokračovaním dvojročného obdobia prvej vlády, na ktorú táto nadväzuje," upozornil. Na druhej strane aj Jarjabkovi prekáža, že v skopírovanom programovom vyhlásení vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) ostali aj neaktuálne veci. Nepovažuje to však za skutočný problém.

Líder Mosta-Híd Béla Bugár v tejto súvislosti uviedol, že predstavitelia koalície obhajovali vládny program už pred dvoma rokmi a dokument, ktorý predložil premiér Pellegrini, je identický. "Pred dvoma rokmi sme si povedali všetko a pokračujeme v tom. Vy si myslíte, že si potrebujeme vytĺcť nejaké politické body z tejto rozpravy? Ja si to nemyslím. My potrebujeme robiť a plniť, čo v programe máme napísané," zdôraznil.

Opoziční poslanci už niekoľko hodín vysvetľujú, prečo vláda nemá ich dôveru. Do diskusie sa koaliční poslanci zapájajú minimálne, aj to len cez faktické poznámky.