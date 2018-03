Nechajte sa viesť Božou múdrosťou

Či si to uvedomujeme alebo nie, všetci v živote dennodenne zažívame dotyk Božej lásky. Tosha Silver má za sebou 25-ročnú astrologickú a poradenskú prax, počas ktorej radila 10 000 ľudí z celého sveta. Vďaka tomu si uvedomila, že takmer všetci z nás majú podobné problémy: „Ako si mám prestať robiť starosti? Ako sa môžem cítiť v bezpečí? Prečo sa cítim tak osamelo?“ a často tiež „Kto naozaj som?“.

Pre tých, ktorí sú vášnivo duchovní a predsa úsmevne skeptickí, napísala Otvor sa Univerzu . Táto veselá kniha plná múdrosti a osviežujúcich pohľadov na vec v čitateľovi prebudí uvoľnenú a dôverčivú otvorenosť, aby mohol objaviť odpovede na veľké životné otázky, ktoré sa spontánne vynárajú.

„Ako väčšina ľudí, aj ja zisťujem, že je potrebné, aby mi vyšší zámer niekto znovu a znovu pripomínal,“ píše v knihe Tosha Silver. „Pretože zabúdame. Ego si úprimne myslí, že všetko riadi. Je presvedčené, že odovzdať problémy vyššej sile je smiešne. Naša kultúra je o ťažkej práci a kontrole a neuznáva niečo také ako nechať veciam voľný priebeh a nasledovať vyššiu silu. Faktom je, že chýbajú dôkazy o tom, že ak odovzdáme svoje problémy do božích rúk, stane sa zázrak. Napriek tomu takú skúsenosť mám a so mnou tisícky tých, ktorí prijali takýto spôsob života za svoj.“

Príbehy Toshe Silver sú skutočné, niekedy prenikavé alebo humorné, ale nikdy nie kazateľské. Nie je to žiadny nudný duchovný bachant. Je to šťavnatá, otvorená, srdečná kniha, bohato popretkávaná zemitými historkami z tridsiatich rokov Toshinho predchádzajúceho života astrologičky a vykladačky.

Nenájdete tu nijaké moralizovanie. Presne naopak. Veľkoryso sa s nami delí o to, čo získala a vytvorila: jednoduché a hlboké techniky, ktoré vám pomôžu spomenúť si, kto SKUTOČNE ste.

Tossha Silver vie, ako sa vyrovnať s našimi nezmyslami – ale je aj chápavou a súcitiacou kronikárkou našich ľudských slabostí.

Ak sa cítite vykoľajení, Otvor sa Univerzu bude pre vás možno darom z neba, priateľkou, ktorá vás nasmeruje na správnu cestu. Tosha ponúka múdre a praktické postrehy, vďaka ktorým vám pomôže spomenúť si na vašu vyššiu podstatu a zosúladiť sa s ňou, kým sa ešte pobavene usmievate alebo dokonca nahlas smejete nad šibnutým svetom, v ktorom žijeme.

Čo to znamená „otvoriť sa Univerzu“?

„Keď odovzdáte problémy a zoznamy želaní ega, vytvorí sa priestor pre Vyšší plán, ďaleko presahujúci manipulácie mysle. Pre mňa je práve toto priestor, ktorý vytvára skutočné šťastie a prebudenie. Existencia sa rozvíja do každodenných prekvapení a my môžeme byť doslova použití Láskou ako silou dobra. Život sa deje prostredníctvom nás a pre nás, nie vďaka nám. V skutočnosti je to veľmi, veľmi silný spôsob života. Pritom je dostupný každému... s trochou praxe,“ vysvetľuje Tosha Silver v knihe Otvor sa Univerzu.

