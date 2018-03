Ako si upratať doma, v mysli a aj v duši

K tejto osvedčenej pravde sa vracia autorka knihy Nad vecou . Ruth Soukupová je jedna z najznámejších amerických autoriek. Jej blogy čítajú milióny ľudí. Priťahuje čitateľov úprimnosťou, príbehmi, ktoré prenikajú až pod kožu, a premyslenými praktickými radami.

A presne taká je aj jej novinka.

Hromadíme čoraz viac vecí, dostávame čoraz viac emailov, reklamných letákov, zahŕňame deti hračkami, napĺňame zásuvky nepotrebnosťami a na skrinkách sa vŕšia čačky a spomienkové predmety – výsledok: žijeme vo frustrujúcom chaose.

Nielen doma, ale aj v mysli a v duši.

V knihe Nad vecou sa dozviete:

viac odkladacieho priestoru nie je riešením; stanovte si presné hranice, čo potrebujete, a podľa toho vytrieďte zapratané skrine.

zbavte sa frustrácie z množstva detských hračiek a vytvorte si praktické riešenie, ako to zvládnuť.

nepodľahnite kultúre večného stresu.

zvládnite hory písomností a reklám, ktoré sa povaľujú po celom byte.

zbavte sa nezdravých návykov, ktoré vám nepridávajú na duševnej pohode.

Pozrite si 5 stratégií z knihy Nad vecou:

STRATÉGIA 1

Vytvorte si zbernú zónu

Či už je to roh obývačky alebo práčovne, predsieň, schodisko alebo akékoľvek iné miesto, ktoré je z hľadiska priestoru vo vašej domácnosti vhodné, vyberte si jedno, kde budete sústreďovať všetky zatúlané veci, ktoré treba každodenne odlo­-žiť – topánky, knihy, hračky, atď.

Použite peknú škatuľu, odkladací box alebo košík, kde počas dňa zhromaždíte všetky veci. Potom si naplánujte čas, kedy každý deň nádobu vyprázdnite a veci uložíte na miesto. Výborný spôsob, ako to nezabudnúť urobiť, aspoň kým sa z toho nestane zvyk, je nastaviť si v telefóne alarm, ktorý sa spustí každý deň v tom istom čase.

Aby ste dosiahli maximálne a dlhodobé výsledky, určite do procesu zapojte celú svoju rodinu. Vyhraďte si desať minút pred spaním na upratanie vecí, alebo zvážte, či nedáte každému členovi rodiny jeho vlastný košík, za ktorý bude sám zodpovedný.

STRATÉGIA 2

Upracte kuchynský pult

Chaoticky usporiadaný pracovný pult spôsobí, že celý priestor bude vyzerať deprimujúco. Varenie sa stane príťažou a povinnosťou a dokonalé upratanie sa bude zdať nemožné. Nemusí to však byť tak. Vytvorenie „bezneporiadkovej zóny“ v kuchyni bude veľkou zmenou pre celkový pocit z vášho domova. Ak ju budete poctivo dodržiavať, prispeje k obratu vo varení a upratovaní.

Začnite tým, že vyhodíte všetky očividné zbytočnosti, či už sú to rozhádzané papiere, staré jedlo, rozbité taniere, pokazené spo­tre­biče alebo čokoľvek, čo už nepoužívate. Ďalším krokom bude odložiť všetko, čo zaberá priestor na pulte a svoje miesto už má. Odstráňte všetko, čo ostalo, aby pulty ostali úplne prázdne, riadne ich vyumývajte a naspäť vráťte iba tie spotrebiče, ktoré používate viac ako jedenkrát za týždeň. Nakoniec môžete zvážiť predaj alebo darovanie tých vecí, ktoré nepoužívate každý deň, prípadne nájsť nový priestor na veci, ktoré ešte nemajú svoje miesto.

STRATÉGIA 3

Upracte všetky plochy

Aj čistý byt sa môže zdať zaprataný a chaotický, keď je každý horizontálny povrch, každý stôl a knižnica aj rímsa a parapet zaprataný vecami. Toto platí aj vtedy, keď tieto veci – knihy, obrázky, sviečky, sošky, vázy, misy a všetko okolo – majú pôsobiť dekoratívne a pekne.

Aj keď máte svoje veci radi, zvážte odložiť ich na mesiac či dva, len aby ste zistili, aký je to pocit. Do poslednej drobnosti zmeťte každú plochu vo vašej obývačke. Všetky veci potom zoberte, uložte ich do škatúľ a tie potom dajte nabok aspoň na štyri až šesť týždňov. Všímajte si, ako sa pri tom budete cítiť. Chýbajú vám vaše veci, alebo bez nich dýchate ľahšie? Ktoré veci vám chýbajú najviac? Na konci tohto experimentu dajte späť iba tie predmety, ktoré vám naozaj chýbali, a zvyšok predajte alebo darujte.

