My cool diary pre všetky dievčatá

Môj epický zápisník v ružovej nadchne vaše dieťa a pri listovaní budete počuť najmä „och, to je super“ alebo „waw, to je nádhera...pozri na tohto jednorožca“J

Ak to ešte neviete, jednorožec je mystické a epické zviera, ktoré je vždy šťastné, veselé a nad vecou. A také môžu byť aj vaše deti. Môžu sa naučiť byť ako on a stať sa epickou lady, ktorá sa má rada, je veselá a prechádza životom s eleganciou jednorožca.

No nechceli by ste mať doma pohoďáčku?

V novinke Môj epický zápisník nájdete veľa nápadov a myšlienok, ktorými sa môžete od svojho jednorožca inšpirovať. A tak sa stať úspešnejšou vo všetkom, čo robíte. Môžete si sem zapisovať svoje Želania, plány alebo zážitky.

Taktiež môžete dať tento zápisník svojim najlepším kamoškám, vytvoriť s nimi skupinu epických slečien a zdieľať svoje unicornové zážitky.

Love yourself like a unicorn. | Maj sa rada ako jednorožec.

V knižke je veľa miesta na poznámky, plno pestrofarebných ilustrácií a ďalšie čakajú na vyfarbenie. Kratučké textíky sú v slovenčine aj angličtine, takže si precvičíte aj cudzí jazyk.

Vzadu nájdete aj 2 unicorn samolepky na svoj smartfón a pozor – len na Noxi.sk dostanete ku každej knižke štýlový odznak Som epická.

Jednorožec je výnimočný svojím rohom. Čím si výnimočná ty?

Ži svoj život naplno.

Milujem prírodu rovnako ako jednorožce.

Nestresuj sa a buď šťastná.

Zostaň vždy nad vecou.

Jednorožce alias Unicorn sa stali súčasným fenoménom medzi deckami. Najmä u dievčat, veď sa spýtajte svojej dcéry, alebo malej susedky.

Jednorožce sú všade. Na posteľných obliečkach, kostýmy jednorožcov, potlače na tričku alebo hrnčeku, odznaky a tetovačky, plyšáky, nafukovacie matrace a la Jednorožec. Náhrdelník s príveskom jednorožca, torta v tvare jednorožca, sviečka.

A teraz sú aj v štýlovom zápisníku pre všetky dievčatá.