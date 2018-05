Nemcovi (47) sa podarilo to, o čom mnohí iba snívajú: Už nie je závislý od platu, TAKTO to dokázal

BERLÍN - Štyridsaťsedemročném Larsovi Hattwigovi sa podarilo to, o čom mnohí iba snívajú - už nie je závislý od platu. Cesta do cieľa ale bola tŕnistá. Aby ho dosiahol, musel si tento Nemec niekoľko rokov mnohé odriekať. Teraz vďaka tomu už nemusí pracovať, ale stálo to všetko za to?

Prestal fajčiť, necestoval, ani sa nestretával s kamarátmi. V byte mu svietila len jedna žiarovka a návštevy nútil šetriť pri splachovaní na WC. Pred troma rokmi si mohol dovoliť odísť zo stáleho zamestnania, pretože už nie je odkázaný na svoj plat. Ľuďom, ktorí vyznávajú tento životný štýl, sa hovorí frugalisti, napísala agentúra DPA.

Frugal znamená jednoduchý, skromný. Vyznávači tohto smeru šetria všetkými možnými spôsobmi čo najväčšiu časť svojho príjmu. Peniaze ukladajú do akcií a fondov. Tak sa im, keď sú úspešní, darí vybudovať majetok, s ktorým si vystačia po zvyšok života a nemusia už vôbec chodiť do práce. Frugal vznikol v USA pred desiatimi rokmi po hospodárskej kríze. "Američania si uvedomujú, ako sú mnohí ich krajania dnes rovnako ako vtedy nútení zaobchádzať s peniazmi veľmi obozretne," uvádza heidelberský Inštitút pre výskum trendov a budúcnosti. Životný štýl frugalistov s ich novým uvedomelým spotrebiteľským správaním je im pritom nápomocný.

Pre Hattwiga začal sen o finančnej slobode osobným bankrotom. Keď mu bankomat v roku 2003 odmietol vydať peniaze, začal premýšľať. Najskôr o tom, kto by mu mohol požičať 50 eur. Potom prečo ako zamestnaný meteorológ každý mesiac vyberie svoj účet do posledného centu. "Plat som nemal zlý, ale jednoducho som všetko minul. Vedel som, že niečo musím zmeniť." Okamžite začal časť svojho platu preposielať na iné konto. Mesačné úspory investoval - najskôr do akcií, potom do investičných fondov. Tak sa jeho majetok vyšplhal na 50-tisíc eur, než jeho výšku v roku 2008 ovplyvnila udrela finančná kríza. Lars najprv prišiel o všetko. Práve vtedy začal s frugalizmom. Investície, ktoré mali neskôr znovu získať na hodnote, si ponechal. Tým, že sa takmer všetkého vzdal, sa mu darilo mesačne ušetriť až 70 percent svojho príjmu - to všetko s cieľom finančnej slobody.

Larsovi jeho plán finančnej nezávislosti vyšiel

V Nemecku by podľa štúdie z roku 2017, ktorú publikoval hospodársky a spoločenskovedný Inštitút pri nadácii Hansa Böcklera blízky odborom, dokázala každá desiate domácnosť vyžiť zo svojich úspor zhruba trinásť rokov. Päť percent domácností by dokonca s ušetrenými peniazmi vystačilo dve desaťročia. Naproti tomu 30 percentám domácností by všetky úspory došli už po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch. Do tej skupiny podľa národohospodárky Anity Tiefenseeovej patria predovšetkým samoživitelia a ich deti.

Koľkým finančne slobodným jedincom sa podarilo vybudovať majetok pomocou frugalizmu, nie je známe. Hattwig odhaduje, že len malá časť ľudí žije spôsobom, ktorý niekoľko rokov praktikoval on. Život v štýle frugal je obtiažny hlavne pre ľudí s nízkymi príjmami. Človek s príjmom pod tisíc eur by na dosiahnutie finančnej slobody potreboval desiatky rokov, odhaduje Nemec. "Schopnosť sám si našetriť predpokladá pravidelný a spoľahlivý príjem, ktorý je vyšší než existenčné minimum. To zďaleka nie je prípad všetkých," vysvetľuje Tiefenseeová. K tomu sa pridávajú nepredvídateľné riziká ako strata zamestnania alebo ďalšia choroba. Na druhej strane existujú i dobre zarábajúci jedinci, pre ktorých extrémne sporenie nie je cestou. U ľudí, ktorí vždy chcú zo všetkého to najlepšie, táto stratégia fungovať nebude.

Lars si je istý tým, že šetriť nejaký čas polovicu všetkých príjmov je poučné a vytvorí nevyhnutné povedomie o peniazoch. Ale trvalo si život v štýle frugal predstaviť nevie. "Raz príde chvíľa, keď už si opasok ďalej neutiahnete," hovorí. Sám stále žije skromne, ale dovolenku a návštevu reštaurácie si občas dopraje. S prácou meteorológa skončil v roku 2015. Odvtedy je finančne slobody, môže žiť z úspor a dividend. Napriek tomu ďalej občas pracuje, poskytuje súkromné finančné poradenstvo. "Pracujem ale len toľko, koľko sa mi chce. Môžem si dovoliť nepracovať aj týždeň, na mojom účte sa to nijak neprejaví," uzatvára Hattwig.