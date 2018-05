Srdcervúce FOTO leva vyhladovaného na smrť: Zo slov fotografa mrazí, videl ho umierať

KRUGEROV NÁRODNÝ PARK - Lev Skybed Scar bol kedysi kráľom džungle. Žiaľ, po tom, čo bol zo svojej svorky vyhodený, prišiel o všetku potravu. Sám si ju uloviť nedokázal. Pri pohľade na vyhladované zviera sa tisnú slzy do očí. Kalifornský fotograf ho vyfotil len pár minút pred smrťou. Na pohľad do jeho očí nikdy nezabudne.

Kalifornský fotograf Larry Anthony Pannell v Krugerovom národnom parku v Južnej Afrike zachytil posledné minúty života leva, ktorý vychudol na kosť a kožu. Lev Skybed Scar bol prednedávnom vodca svorky. No po tom, čo z nej bol vyhodený, nedokázal sa sám uživiť. Bez potravy a bez ochrany stále väčšmi chradol.

Lev Skybed Scar pár minút pred smrťou.

Larry a jeho kamarát ho videli umierať na vlastné oči. Spomínajú, že lev sa z posledných síl napil zo zavlažovacej studne. „Keď mal vody dosť, bojoval, aby sa vôbec dokázal postaviť. Bol samá kosť a koža,“ povedal Larry.

Od studne sa z posledných síl presunul na vyvýšené miesto, kde sa zložil na zem. Larry odložil fotoaparát a obaja k nemu podišli bližšie. „Bol tak vyčerpaný, že nebol schopný pohybu. Stáli sme od neho necelý meter a pol. Umieral v tieni pod stromom,“ spomína fotograf. „Odložil som foťák a zahľadel sa mu do očí, prišlo mi to ako večnosť. Len som chcel, aby vedel, že nezomrie sám,“ povedal Larry s tým, že lev o pár minút na to vydýchol naposledy.