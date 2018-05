Detaily prípadu ekvádorskej mamy: VIDEO Zúfalá žena prosí Slovensko, aby jej vrátilo dcérku

QUITO - Ekvádorské médiá žijú témou uneseného slovenského dievčatka. Prosia Slovensko, aby vrátilo mame jej dcéru. Mariella Rea Fajardoová obviňuje naše úrady z nečinnosti a volá po spravodlivosti. Dcérka Izabela je u otca na Slovensku a ten ju údajne odmieta vrátiť mame do Ekvádora. Prinášame smutný príbeh jednej rodiny.

Mariella Rea Fajardoová z Ekvádoru žila so svojím slovenským manželom Petrom Gajdárom v našej krajine. Narodila sa im dcérka Izabela. Pred Vianocami v roku 2014 odcestovali spoločne do Ekvádora. Mama s dcérkou už ostali tam. S otcom sa dohodli na starostlivosti a podľa zákona v Ekvádore podpísali mediačnú dohodu, ktora má rovnaký účinok ako právoplatný a vykonateľný rozsudok.

Izabela v roku 2016 pricestovala na jeden mesiac na Slovensko, po pobyte s otcom sa vrátila bez problémov späť do Ekvádora. V roku 2017 sa do našej krajiny vrátila opäť a je tu doteraz. "Moju dcéru uniesol jej otec a protiprávne ju zadržiava na Slovensku," hovorí vo videu na sociálnej sieti nešťastná mama dievčatka Mariella Rea Fajardoová. Na facebookovej stránke Return Iza to Ecuador rozpráva v emotívnom videu svoj príbeh a úprimne žiada o pomoc, aby mohla byť opäť s dcérkou.

Ako hovorí, Izabelu nevidela už niekoľko mesiacov. "Dodnes som s ňou strávila celý život, starala som sa o ňu, bola pri jej úspechoch a pádoch, vyrastala so mnou a milujem ju. Potrebuje aj matku. Porušujú právo matky a dcéry!" hovorí.

Otec zobral zákon do vlastných rúk

Aj keď slovenské súdy rozhodli, že dievčatko sa má vrátiť do Ekvádoru, nestalo sa tak. Dievčatko v súčasnosti navštevuje školu v Jakubove. Starostom obce je Izabelkin starý otec. Podľa matkiných slov sa v miestnej škole ako asistent triedy zamestnal Izabelin otec, aj keď na to nemá odborné vzdelanie. Zriaďovateľom školy je starosta obce, a teda Izabelkin dedko. "Otec fyzicky stráži a kontroluje Izabelu 24 hodín denne. Ich dedina je mikrosvet - Kocúrkovo, kde všetko platí podľa starostových pravidiel. V príbehu sú zapletení aj starí rodičia, ktorí mu s radosťou pomáhajú. Robia všetko možné, aby ma ako matku izolovali," opisuje žena. Otec zobral zákon do svojich rúk. "Nerešpektuje žiadne rozhodnutie súdu a marí výkon súdneho rozhodnutia. Občan Slovenskej republiky, ktorý porušuje zákon, zostáva bez povšimnutia.

Dlhé mesiace boja s úradmi

Niekoľko mesiacov behám po úradoch, rôznych inštitúciách. Orgány Slovenska sa stavajú k veci veľmi pasívne," hovorí nešťastná žena a dodáva, že táto situácia trvá už skoro rok, hoci podľa Haagskeho dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí, by mali justičné či správne orgány konať v prípade návratu dieťaťa bezodkladne. "Podľa čl. 1 ods. 2. Ústavy Slovenskej republiky Slovensko uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, zmluvy, ktorými je viazané a svoje ďalšie medzinárodnoprávne záväzky. Je to tak? A tak čakám. Celé dni myslím len na moju dcéru. Pomôžte mi," zúfa milujúca mama.

Srdcervúca prosba zúfalej mamy

So slzami v očiach nešťastná mama prosí Slovensko: "Pýtam sa, či Slovensko podporuje rodičov únoscov. Stále chcem veriť v dobro ľudí tejto krajiny a právny štát. Ako matka, ktorej zobrali dcéru, Slovensko, prosím, vráť mi dcéru."

Veci sa pohli, Slovensko čaká návšteva

Ekvádorský parlament v stredu jednomyseľne schválil rezolúciu, ktorou vyzval ministerku zahraničných vecí, ministerku spravodlivosti a ombudsmanku, aby vycestovali na Slovensko a "čo najrýchlejšie konali" vo veci údajného neoprávneného zadržiavania ekvádorského dievčaťa jeho slovenským otcom. Informoval o tom ekvádorský denník El Telégrafo.

Ekvádorské médiá označujú Mariellu Reu Fajardovú ako "zúfalú matku", ktorá podstúpila zdĺhavé súdne konania, aby získala naspäť svoju deväťročnú dcéru Izabelu.

Súdne dokumenty na strane mamy

Fajardová "zanechala všetko vo svojej vlasti" a odišla do Bratislavy, aby bojovala podľa vlastných slov proti "spiacej justícii". V rukách má dve rozhodnutia slovenských súdov vo svoj prospech, avšak otec dcéru údajne odmieta pustiť k matke. "Zakázal mi s ňou akýkoľvek kontakt," povedala Fajardová pre televíziu NTN24. Tá vo svojom rannom spravodajskom programe vo štvrtok odvysielala zábery Fajadrovej s fotografiou jej dcéry a titulkami v slovenčine: "Slovensko, prosím, vráť mi dcéru."

Rodina otca má "politickú moc"

Podpredsedníčka ekvádorského parlamentu a autorka rezolúcie Viviana Bonillová pre NTN24 vyhlásila, že "už tu nejde iba o potrebu tlaku niektorých úradov, ale musí prísť národný a medzinárodný tlak". Zároveň sa posťažovala na "politickú moc" rodiny otca dieťaťa, ktorá má údajne vplyv na nekonanie slovenských úradov.