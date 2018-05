Vedci zistili, prečo sa slávnym husliam nevyrovnajú žiadne iné: Toto by ste nečakali

Učenie sa na husliach

WASHINGTON - Zvuk huslí od najstarších husliarskych majstrov má bližšie k ľudskému hlasu ako neskoršie nástroje. Naznačili to vedci z Taiwanskej univerzity v štúdii, ktorú zverejnil americký časopis Proceedings of the National Academy of Sciences. Vedci tvrdia, že ideálom prvých husliarskych majstrov nepochybne bolo napodobniť ľudský hlas.