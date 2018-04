Kniha o Trumpovi v slovenčine

Hit Oheň a síra vychádza v slovenčine a odporúča ho aj Knižný kompas – vaša cesta ku knihám.

Prvých deväť mesiacov volebného obdobia Donalda Trumpa sa nieslo v znamení búrlivých, šokujúcich a mimoriadne kontroverzných udalostí. Známy autor a novinár Michael Wolff, ktorý mal neobmedzený prístup do Západného krídla, v knihe opisuje dramatické a živelné úradovanie, odrážajúce prezidentovu osobnosť, čím odkrýva pravdu o chaose v Oválnej pracovni.

Kapitoly ako Deň volieb, Trump Tower, Prvý deň, Rusko, Odpočúvanie, Médiá, či Zrušiť a nahradiť sľubujú chvíľami až neuveriteľné čítanie o jednom z najmocnejších mužov planéty.

V knihe Oheň a síra sa dozviete:

čo si o prezidentovi Trumpovi myslí jeho štáb

čo priviedlo Trumpa k tvrdeniu, že ho bývalý prezident Obama odpočúva

prečo vyhodili šéfa FBI Jamesa Comeyho

prečo sa hlavný stratég Steve Bannon a Trumpov zať Jared Kushner nemohli ani cítiť

kto v skutočnosti riadi Trumpov úrad po tom, čo Bannona vyhodili

ako úspešne komunikovať s Trumpom

čo má Trumpov úrad spoločné s filmom Producenti.

Vypočujte si AUDIO úryvok.

Z knihy číta Vlado Kobielsky:

Michael Wolff je americký spisovateľ, esejista a novinár. Pravidelne prispieva do novín USA Today, časopisu Hollywood Reporter a britskej verzie časopisu GQ. Je držiteľom dvoch ocenení National Magazine Awards a ocenenia Mirror Award. Napísal sedem kníh, napríklad životopis Ruperta Murdocha The Man Who Owns the Money a publikáciu Burn Rate, v ktorej opisuje založenie vlastnej internetovej spoločnosti.

V januári 2018 vydal knihu Oheň a síra : Za dverami Trumpovej pracovne, v ktorej vykresľuje prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa vo veľmi nepriaznivom svetle. Upozorňuje okrem iného na chaotickú spoluprácu najvyšších úradníkov Bieleho domu a hanlivé poznámky bývalého vedúceho štábu Steva Bannona na adresu Trumpovej rodiny.

Začítajte sa do novinky Oheň a síra:

Manželstvo Donalda Trumpa bolo pre všetkých okolo neho veľkou neznámou. Alebo – lepšie povedané – pre tých okolo neho, čo nelietali súkromnými lietadlami a nemali niekoľko domovov. Donald a Melania spolu trávili dosť málo času. Niekedy prešlo pár dní, čo o sebe nevedeli, a pokojne mohli byť obaja v Trump Tower. Ona často ani netušila, kde sa jej muž práve nachádza, alebo ju to ani veľmi nezaujímalo. On sa medzi rezidenciami presúval, ako sa bežný človek premiestni z izby do izby. Ako nevedela, kde Donald je, nevedela Melania ani to, čo robí – a zaujímalo ju to v podstate tiež málo. Svoje staršie štyri deti nevidel poriadne vyrastať, a so svojím piatym dieťaťom, synom Barronom, trávil ešte menej času. Bol tretíkrát ženatý a priateľom sa pochválil, že umenie šťastného manželstva konečne zvládol. Kľúčom je žiť a nechať žiť. „Človek musí mať vlastný život,“ vyhlasoval Trump.

Donald Trump bol nenapraviteľný sukničkár, a keď sa počas kampane jeho minulosť dostala pod drobnohľad médií, stal sa najznámejším starým kocúrom na svete. Nikto by o ňom nepovedal, že sa k ženám správa citlivo a s úctou, no mal mnoho názorov na to, ako s nimi dobre vychádzať. Priateľom napríklad vysvetľoval, že čím je vekový rozdiel medzi mužom a jeho mladšou partnerkou väčší, tým menej berie žena mužove zálety osobne.

Nedá sa však povedať, že bol ženatý len naoko. Donald o Melanii často hovoril, keď s ním nebola. Obdivoval jej krásu, a to aj dosť otvorene pre inými ľuďmi. Trump s pýchou a bez štipky irónie tvrdil, že Melania je jeho najcennejšia trofej, a aj keď s ňou netrávil život, plnými priehrštiami ju zasypával výhodami. Opakoval otrepanú frázu boháčov: „Šťastná žena znamená šťastný život.“

Záležalo mu tiež, aby o ňom Melania mala najlepšiu mienku. (V podstate túžil po obdive všetkých žien, ktoré boli dosť múdre, aby ho pochopili.) Keď v roku 2014 začal po prvý raz seriózne uvažovať, že by sa uchádzal o úrad prezidenta, Melania bola jedným z mála ľudí, čo verili, že by ho mohli zvoliť. Pre Trumpovu dcéru Ivanku bola táto naivná viera terčom vtipov. Nikdy sa nesnažila veľmi skrývať averziu proti otcovej poslednej manželke a často ju priateľom opisovala takto: O Melanii vám stačí vedieť len jedno – naozaj verí, že ak sa otec pustí do boja o Biely dom, určite voľby vyhrá.

Vyhliadky života po boku prezidenta Spojených štátov Melaniu však priam desili. Predpokladala totiž, že úlohy prvej dámy narušia jej pokojný život v ulite, do ktorej sa uzavrela sčasti aj preto, aby sa chránila pred zvyškom Trumpovej rodiny a mohla sa venovať výlučne svojmu malému synovi.

Zlatko, prezidentom sa zatiaľ nikdy nestal niekto, kto prehral voľby, opakoval jej Donald žartom. Trávil pritom každý deň v kampani a bol hlavnou témou médií. Úzkosť a muky jeho ženy sa ďalej stupňovali.

O Melanii sa po Manhattane šírila šuškanda, ktorá bola vo svojich náznakoch hnusná a komická. Všetkých zrazu zaujímalo, čo robila, keď bola modelkou. V jej rodnom Slovinsku novinári bulvárnej rubriky Suzy neváhali klebety vypustiť do éteru, keď Trump získal republikánsku nomináciu na prezidenta. Neskôr sa škandalózneho príbehu chytil britský Daily Mail, roztrúbil ho po celom svete. Znechutená Melania po prvý raz zakúsila, aké hrôzy ju čakajú.

New York Post sa potom dostal k niekoľkým nepoužitým záberom zo série aktov, ktoré urobila na začiatku svojej modelingovej kariéry. Každý okrem Melanie tušil, že do médií tie zábery vypustil sám Trump.

Zdrvená celým škandálom konfrontovala manžela. Toto nás čaká? Povedala mu, že takú budúcnosť nezvládne.

Trump jej odpovedal svojím zvyčajným „zažalujeme ich“ a objednal právnikov. Ale Melaniu prekvapilo, že mu celej veci bolo ľúto. Už to nebude dlho trvať, sľúbil jej. V novembri budeme mať pokoj. Svojej žene sa vážne a bez mihnutia oka zaprisahal, že nemá najmenšiu nádej vyhrať. Hoci Donald Trump bol chronický – alebo, ako tvrdil on, bezmocný – frajerkár, myslel si, že tento sľub určite neporuší.

