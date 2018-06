Bulík o armáde: Modernizáciu si vyžadujú najmä pozemné sily, ale aj radarová technika

Podľa Bulíka je tiež alarmujúca situácia pri personálnych otázkach, keď v armáde chýbajú tisíce profesionálov. V súčasnosti je ich podľa stanoviska Ministerstva obrany SR približne 12 500, čo je o niekoľko tisíc menej, ako sú nastavené tabuľkové počty v rámci kapitoly rezortu obrany.

"Rozhodne by som sa vybral cestou modernizácie pozemných síl, je to najpočetnejšia súčasť ozbrojených síl, kde sa odkladá celé roky nevyhnutná obmena zbraní a techniky. To je spojené aj s akousi frustráciou samotných ľudí, ktorí tam pôsobia a narábajú so zastaralou technikou. Tým pádom nemajú motiváciu sa niečo nové naučiť, pokiaľ to nemá žiadnu perspektívu," povedal Bulík.

Bývalý náčelník generálneho štábu sa tiež domnieva, že sa v súčasnosti málo cvičí a tak sa vytrácajú aj vojenské spôsobilosti jednotlivých zložiek armády. "Je potrebné tiež investovať do klasických potrieb pre vojakov, ako sú napríklad maskáče, topánky, cvičná munícia a podobne," doplnil. Bulík by tiež osobne investoval aj do radarovej techniky, ktorá je momentálne na hranici svojej životnosti.

"V rámci Vzdušných síl OS SR sa slušne pokročilo obstaraním dopravných lietadiel aj nových vrtuľníkov. V súčasnosti je však nesmierne dôležitý proces nákupu moderných radarov. Táto oblasť (zabezpečenie vzdušného priestoru SR) je veľké riziko a vzdušný priestor je zabezpečovaný starými a doslova 'na kolene' udržiavanými radarmi," uviedol Bulík. Rezort obrany plánuje predložiť návrh na obstaranie nových radarov do medzirezortného pripomienkového konania v najbližších dňoch. Ministerstvo chce ísť takzvanou cestou obstarania vláda – vláda.

Ministerstvo obrany ešte v priebehu apríla tohto roka informovalo, že takmer trojročný medzinárodný tender na 3D radary nepriniesol víťaza a tender bude zrušený. Po novom chce preto rezort obstarať viac typov radarov, aj za viac peňazí. "Oznámenie o zrušení súťaže bolo zaslané do slovenského aj európskeho vestníka a informovali sme aj aj firmy, ktoré sa do súťaže zapojili. Po zverejnení tejto informácie vo vestníkoch bude súťaž oficiálne ukončená. Vzhľadom na to, že tender sa za takmer tri roky nepodarilo ukončiť, rádiolokátory chceme obstarať formou vláda – vláda. V najbližších dňoch predložíme tento návrh riešenia vláde SR," priblížili dôvody zrušenej súťaže predstavitelia rezortu obrany.

Vojakom by okrem radarovej techniky mali pribudnúť aj nové obrnené vozidlá typu 8x8 a 4x4. V tomto kalendárnom roku by mali byť tiež dodané ďalšie dva viacúčelové vrtuľníky UH-60M Black Hawk z celkového počtu deväť kusov. Prvé dva stroje už plnia svoje úlohy v rámci Vzdušných síl OS SR. Do konca júna by mal minister obrany Peter Gajdoš (SNS) predložiť vláde SR aj návrh riešenia pri stíhacom letectve. Rezort v súčasnosti zvažuje posledné dve ponuky, švédske Gripeny a americké stroje F-16.