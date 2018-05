Koalícia sa zhodla: Nové podmienky pre ústavného sudcu, odstupné pre starostov a primátorov

"My sme tieto zmeny prerokovali na Koaličnej rade. Existuje viacmenej súhlas na stanovenie vekového limitu na minimálne 45 rokov. Zaoberáme sa vážne myšlienkou, či by každý kandidát na ústavného sudcu nemal mať justičnú, resp. advokátsku či prokurátorskú skúšku. Najzávažnejšia zmena je pri samotnej voľbe kandidátov. Teraz stačí jednoduchá väčšina, my navrhujeme, aby bolo potrebných minimálne 76 hlasov poslancov. Nemôžeme súhlasiť s ústavnou väčšinou, lebo v takom prípade by NR SR nebola schopná zvoliť nikoho," povedal predseda Smeru-SD Robert Fico s dôvetkom, že nové podmienky výrazne zúžia okruh ľudí, ktorí sa budú môcť prihlásiť za kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR, zároveň však zvýšia kvalitu tejto inštitúcie.

Šéf NR SR Andrej Danko (SNS) na margo vekovej hranice zdôraznil, že človek, ktorý nemá isté šediny či skúsenosti, by sa nemal o takýto post uchádzať. "Vek je určitou samozrejmosťou, lebo ÚS je výkladná skriňa práva," odkázal. Podľa predsedu Mostu-Híd Bélu Bugára koalícia uvažuje aj o tom, ako bude prebiehať samotné vypočúvanie kandidátov na pôde Ústavnoprávneho výboru NR SR.

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) doplnil, že minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) má pokyn pripraviť zákon čo najskôr tak, aby budúcoročná voľba kandidátov na ústavných sudcov prebehla už podľa nových pravidiel.

Ústavný súd SR čaká vo februári 2019 zásadná obmena, vymení sa deväť z jeho celkovo 13 sudcov. V novom zložení bude pracovať do roku 2031. Predošlá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) to označila za tému roka 2018 a už na jeho začiatku predstavila v koalícii svoj návrh zmien. Rozhovory vo vládnej trojke o tejto téme však viazli. Naplno sa rozbehli až po marcovej vládnej kríze, ktorú vyvolala vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

Starostom a primátorom sľubujú zavedenie odstupného

Koalícia chce nanovo upraviť platy starostov a primátorov. Zároveň chce pre nich zaviesť odstupné po skončení mandátu. Ako povedal dnes novinárom predseda Smeru-SD Robert Fico po rokovaní Koaličnej rady, vznikla dohoda, že poslanci koalície predložia v piatok novelu zákona, ktorá zabezpečí nové odmeňovanie primátorov a starostov. „Delí ich do deviatich platových tried,“ povedal Fico s tým, že platy predstaviteľov samospráv budú viazané na priemerný plat v národnom hospodárstve. Zavedený bude v každej platovej triede aj koeficient. Ako príklad uviedol mestá nad 100 000 obyvateľov. Plat primátora v takomto meste by bol 3,9krát priemerná mzda v národnom hospodárstve. Fico tiež avizoval, že starostovia a primátori budú dostávať po skončení funkcie odstupné. Podmienkou bude, aby vo funkcii bol viac ako šesť mesiacov.

Premiér Peter Pellegrini oznámil, že kabinet sa chystá zmeniť zákon o verejnom obstarávaní. Novela by mala zrušiť papierovačky. „Skrátia sa lehoty, ktoré skrátia proces,“ uviedol. Zavedie sa tiež kategória zákaziek do 5 000 eur, na ktoré sa nebude vzťahovať zákon o verejnom obstarávaní. Pellegrini sľúbil, že financovanie samospráv sa meniť nebude.

Takmer 800 starostov a primátorov sa v stredu zíde v bratislavskej Inchebe na rokovaní 29. snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Delegáti sa budú venovať plneniu priorít od minuloročného snemu a diskusii o cieľoch a prioritách ZMOS na nadchádzajúce obdobie. Snem ZMOS sa bude zaoberať napríklad zachovaním súčasného systému financovania samospráv, systémom rozdelenia pôsobností v regionálnom školstve medzi štátom, miestnou a regionálnou samosprávou, majetkovo-právnym usporiadaním pozemkov pod objektmi v majetku miest a obcí či opatreniami na podporu zamestnávania či sociálnych služieb.

Delegáti budú rokovať aj o problematike marginálnych komunít, odpadovom hospodárstve a o budovaní kanalizačných a vodárenských sústav. Medzi ďalšie témy patrí modernizácia samosprávy, zjednodušovanie verejného obstarávania a čerpanie európskych peňazí, príprava nového stavebného zákona, ako aj riešenie dopravnej infraštruktúry.