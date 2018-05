Šokujúce informácie z výboru na kontrolu SIS! Tajná služba vedela o mafii na východe Slovenska

„Je evidentné, že ich činnosti sa tajné služby v minulosti venovali. Takže téza, že „na východe nie je nič“, sa aj touto správou nepotvrdila,“ povedal Grendel dnes novinárom po prerokovaní správ riaditeľov spravodajských služieb za rok 2017.

Grendela na správach zaujali tri okruhy tém. Okrem pôsobenia talianskych podnikateľov na východe Slovenska ho zaujala zmienka o prepojení organizovaného zločinu na policajtov, prokurátorov bez konkrétnych informácií. „Akékoľvek prepojenie organizovaného zločinu na bezpečnostné štruktúry je vážna vec,“ konštatoval s tým, že podrobnejšie informácie sa poslanci nedozvedeli.

„Tretí okruh, ktorý má trápi, je nedostatočné financovanie SIS na technickú modernizáciu. Organizovaný zločin, ale aj iné organizácie disponujú väčšími finančnými možnosťami ako SIS, čo nepomáha bezpečnostným zložkám štátu. Budeme sa snažiť o navýšenie peňazí, lebo nie je možné držať krok s organizovaným zločinom, ak služby nie sú na to dostatočne vybavené,“ zdôraznil.

O mafii sa vedelo roky

Podpredseda SaS Ľubomír Galko patril medzi poslancov, ktorí sa šéfa SIS Antona Šafárika na taliansku mafiu u nás pýtali. "Dozvedeli sme sa, že tie informácie od SIS prúdili roky. Služba teda tvrdí, že na to upozorňovala, príjemcovia správ buď čušia alebo hovoria, že to nevedeli. Ja nemám dôvod SIS neveriť," uistil.

Milan Krajniak (Sme rodina) vyhlásil, že správy o činnosti SIS a VS za minulý rok boli opäť ako cez kopirák. "Nie je tam nič také, čo by nemohla vedieť verejnosť, pre mňa tam nič výživné nebolo," povedal.

Na kauzy ako talianska mafia na východe Slovenska resp. na únos Vietnamca sa Krajniak nepýtal. "My sme k tomu mali špeciálne utajené výbory, kde sme dostali dostatok informácií. Nemám zatiaľ informáciu, že by zlyhali tajné služby. Informovali o svojich zisteniach, ale či mali vedieť ešte viac, to posúdiť neviem. Ale informovali o niektorých súvislostiach," uistil.

Slabá výmena informácii

Výmena informácií medzi slovenskými a zahraničnými službami nie je podľa Ľubomíra Galka zlá. Funguje celkom dobre. „Skôr to hapruje, keď sa informácie spracovávajú,“ povedal novinárom. Podľa neho však treba zlepšiť výmenu informácií medzi bezpečnostnými zložkami na Slovensku.

„Vojenské spravodajstvo a SIS by mali viac kooperovať. Niekedy to tak vyzerá, že sa zaoberajú všetci všetkým,“ uviedol. Galko tvrdí, že niektoré informácie zo správy si vie vyhľadať na internete. „Človek sa nad tým niekedy pousmeje, ale nechcem znižovať vážnosť tajnej služby,“ povedal.

Na Slovensku podľa Galka nemáme teroristické útoky, teda nevieme zmerať zásluhy SIS a VS za tento stav, ale výsledok je, že Slovensko je bezpečná krajina. „Teda úlohu si splnili,“ konštatoval Galko, podľa ktorého rezervy majú spravodajské služby v monitorovaní ekonomickej trestnej činnosti a organizovanom zločine. „Obhajujú sa tým, že v súčasnosti po rozložení slovenských zločineckých skupín je výraznejší tlak zahraničných skupín. My však chceme výsledky,“ dodal.

Účasť na únose nedokázali

Dnes podľa predsedu parlamentného Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS Gábora Grendela (OĽaNO) so stopercentnou istotou nikto nevie preukázať, že z Nemecka unesený Vietnamec Trinh Xuan Thanh bol na palube slovenského leteckého špeciálu. Ako povedal Grendel dnes novinárom, vietnamská strana nepreukázala, akým spôsobom bol tento občan transportovaný cez polovicu EÚ až do Vietnamu.

„Kým toto Vietnamci nepreukážu, tak podozrenie, že SR alebo iný štát EÚ mohol byť zneužitý, tu stále bude,“ zdôraznil. Trinh Xuan Thanh bol predsedom predstavenstva a predsedom štátnej stavebnej spoločnosti. Odsúdili ho za korupciu dvakrát na doživotie. V auguste 2016 prišiel do Nemecka s diplomatickým pasom, kde požiadal o azyl. Vietnamská polícia niekoľkokrát vyzvala nemecké úrady, aby ho vydali do Vietnamu.

Z Nemecka ho uniesli 23. júla 2017. Nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung informoval, že s podozrivými vietnamskými únoscami sa na Slovensku stretol aj vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák. Nemci sa pýtajú, či Slováci pomáhali Vietnamcom v záverečnej fáze únosu, keď bolo treba prepraviť uneseného z Európy do Vietnamu. Tri dni po únose 26. júla 2017 odcestovalo niekoľko podozrivých prenajatým autom z Prahy. Podľa údajov GPS stálo auto zaparkované pri bratislavskom hoteli Bôrik. Hotel podlieha správe slovenskej vlády.