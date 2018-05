Veľké varovanie hygienika FOTO: Nebezpečná pánska vôňa a zavádzajúca kúpeľná kozmetika na trhu

ÚVZ SR v pondelok 7. mája na svojej stránke upozornil na dve nebezpečné kozmetické produkty, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Českej republike a v Litve.

Vôňa s utajením zložením

V pánskej toaletnej vode ACTION Four od značky Shirley May, ktorá pochádza zo Spojených arabských emirátov bola zistená prítomnosť látok, ktoré nie sú uvedené na obale produktu.

„Vo výrobku bola zistená prítomnosť látok Citronellol (0,0063 percent), Geraniol (0,0028 percent), Eugenol (0,0026 percent, Alpha-isomethyl ionone (0,0079 percent a Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (0,0069 percent), ktoré neboli uvedené v zozname zložiek,“ varuje Mikas s tým, že vyššie uvedené látky môžu u citlivých osôb vyvolať alergickú reakciu.

Nebezpečná pánska vôňa je predávaná v 100-mililitrových oranžových fľaškách v kartónových obaloch. Zodpovednou osobou je spoločnosť S.A.O. Industries LLC.

Nebezpečný koláčik do kúpeľa

Za nebezpečný bol označený aj výrobok do kúpeľa od značky Bomb cosmetics, ktorý svojím vyhotovením pripomína koláčik.

„Vyššie uvedený výrobok pripomínajúci potravinu nie je bezpečný, pretože má formu, vôňu, farbu, vzhľad, obal, označenie, objem alebo rozmery, ktoré môžu spôsobiť, že spotrebitelia, najmä deti, si ho zamenia s potravinou a v dôsledku toho ho môžu vkladať do svojich úst, cmúľať alebo prehĺtať, čo by mohlo byť nebezpečné a zapríčiniť napríklad dusenie, otravu alebo perforáciu či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva,“ upozorňuje štátny hygienik. Dodal, že 180-gramový výrobok do kúpeľa v tvare koláčika je ozdobený kvietkami, zabalený do papierového košíka a plastového obalu a posypom.

Nebezpečný výrobok sa predáva pod názvom My Fair Lady Brulee a vyrába ho anglická spoločnosť Get Fresh Cosmetics Ltd.

V závere správy Mikas zdôrazňuje, že nie je vylúčené, že sa uvedené výrobky vyskytujú aj na Slovensku.