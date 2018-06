Na Slovensku si cigarety kúpia aj deti: Inšpektori v akcii, argumenty predávajúcich vás šokujú

Objektmi kontroly, ktoré sa uskutočnili počas 21. týždňa 2018, boli prevádzkové jednotky obchodných reťazcov, čerpacie stanice, novinové stánky, malé predajne potravín, prevádzky verejného stravovania, kaviarne a hostince.

Osoby mladšie ako 18 rokov, ktoré sa kontrol zúčastnili, boli rozdelené do dvoch vekových kategórií. V prvej mali účastníci od 11 do 15 rokov a v druhej od 16 do 17 rokov.

Výsledky kontroly

Inšpektori prostredníctvom kontrolných nákupov, ktoré uskutočnili osoby mladšie ako 18 rokov, dokopy prekontrolovali 88 prevádzkových jednotiek, z toho bolo 14 obchodných reťazcov a 74 malých predajní.

„Tabakové výrobky (TV) boli odpredané v 29 prípadoch, čo predstavuje 32,95 percenta. Z týchto prípadov boli TV osobe mladšej ako 18 rokov odpredané v 5 obchodných reťazcoch a 24 malých prevádzkach. V prevádzkach verejného stravovania bolo vykonaných 14 kontrolných nákupov, pričom odpredaj bol zistený v 6 prevádzkach, čo predstavuje 42,86 percenta,“ uviedla SOI.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že inšpektori zaznamenali až 29 prípadov, kedy boli protizákonne odpredané tabakové výrobky neplnoletým osobám. V 26 prípadoch (90 percent) išlo o odpredaj TV maloletému vo vekovej kategórii 11 až 15 rokov, v 39 prípadoch (10 percent) išlo o odpredaj TV mladistvému vo veku 16 do 17 rokov.

V siedmich prípadoch nebol osobe vydaný doklad o kúpe TV. V rámci vykonaných kontrol bolo prešetrených 6 spotrebiteľských podnetov, pričom v 5 prípadoch sa predmet podania potvrdil.

Najviac porušení zákona o ochrane nefajčiarov bolo zistených v Trnavskom kraji (80 percent). Najmenej pochybení zistili inšpektori v Bratislavskom kraji, keď počas kontrolnej akcie zaznamenali jeden prípad predaja TV osobám mladším ako 18 rokov.

Opatrenia

„Vo všetkých kontrolovaných prevádzkových jednotkách boli spísané inšpekčné záznamy. V prípade zistených nedostatkov boli prijaté opatrenia a uložené záväzné pokyny na ich odstránenie,“ informovala SOI.

Bratislavský inšpektorát

Na čerpacej stanici Slovnaft na Bajkalskej ulici bol zistený odpredaj TV, pričom si predávajúci žiadnym spôsobom neoveroval vek kupujúceho. Ide o opakovaný nedostatok, nakoľko aj v roku 2016 bol zistený odpredaj.

Trnavský inšpektorát

V stánku T press na Námestí J. Herdu boli 14-ročnej odpredané cigarety L&M. Predavačka pri predaji overovala vek figurantky otázkou, či má 18 rokov, na ktorú maloletá odpovedala: „nemám“. Potom sa predavačka figurantky dvakrát opýtala, či ju niekto poslal kúpiť cigarety, na čo maloletá vždy odpovedala: „nie, neposlal“. Následne jej cigarety odpredala a vydala doklad o kúpe.

Trenčiansky inšpektorát

V obchodnom subjekte Srdiečko Lahôdky v Považskej Bystrici bol odpredaný tabakový výrobok mladistvej, nevydaný doklad, ako aj potvrdenie spotrebiteľského podania. Figurantka zaplatila za kontrolný nákup 5-eurovou bankovkou a predávajúci jej správne vydal výdavok mincami 1,70 eur a podal jej balenie cigariet. Doklad o kúpe však nevydal. Inšpektori žiadali o vrátenie finančnej čiastky 3,30 eur a chceli vrátiť tovar bez zmeny kvality späť do predaja, avšak predávajúci odmietol zaplatenú sumu vrátiť.

V priebehu kontrolného nákupu maloletá stála pri obslužnom pulte a inšpektori monitorovali prebiehajúci nákup z blízkosti v priestoroch prevádzky. Po vydaní inšpektori pristúpili k predávajúcemu a preukázali sa služobnými preukazmi. Následne došlo ku konfrontácií medzi predávajúcim a inšpektormi. Uvedenú skutočnosť inšpektori telefonicky oznámili na inšpektorát SOI a po dohode prizvali uvedené skutočnosti potvrdiť mestskou políciou. Po telefonáte predávajúci začal poskytovať súčinnosť – predložil Výpis z Obchodného registra, ale zároveň uviedol, že nebude nič podpisovať a následne na konci prevádzkovej doby inšpektorov požiadal o opustenie prevádzky a následne prevádzku zavrel, a to ešte pred príchodom mestskej polície.

Žilinský inšpektorát

V prevádzke Bar, kaviareň na Nám. Slobody v Kysuckom Novom Meste, bol 15-ročnému odpredaný TV. Čašníčka, ktorá tabakový výrobok maloletému odpredala, vo svojej vysvetlivke uviedla: „Bola som presvedčená, že zákazník je plnoletý, pretože mladistvým je vstup zakázaný, čo je uvedené na dverách, a mladiství sem ani nechodia, pretože je tu herňa.“

Počas kontroly sa dostavil na prevádzku aj podnikateľ, ktorý vo svojej vysvetlivke uviedol: „Na vstupe do prevádzkarne je na trvale viditeľnom mieste umiestnený oznam „Zákaz vstupu osobám mladším ako 18 rokov“. Z toho dôvodu tu nemala osoba, ktorá zakúpila cigarety, čo robiť.“ K uvedenému predaju a vysvetlivke je potrebné uviesť, že v danej prevádzkarni, v ktorej je aj herňa, nielenže maloletú osobu z týchto priestorov nevykázali, ale ešte ju aj obslúžili a odpredali jej cigarety.

Na žilinskej čerpacej stanici Slovnaft na Kragujevskej ulici bol maloletej osobe vo veku 15 rokov odpredaný TV. Predavačka, ktorá tabakový výrobok maloletému odpredala, vo vysvetlivke uviedla: „V návale práce som si nevypýtala OP.“

Banskobystrický inšpektorát

Vo zvolenskom Kauflande bol opakovane zistený odpredaj TV maloletej osobe, ktorá nedovŕšila ani 14 rokov. V roku 2017 už bola tomuto subjektu uložená pokuta vo výške 1 000 eur.

Odpredaj bol zistený aj vo zvolenskom obchodnom reťazci CBA. Predávajúci sa správali arogantne a agresívne, pričom v prítomnosti maloletej osoby používali nadávky.

Košický inšpektorát

V rožňavskom GECO Tabak na Šafárikovej ulici v Kauflande zodpovedný pracovník vyjadril pochybnosti súvisiace s vekom maloletej osoby. Na základe jeho žiadosti bolo predavačke, ktorá odpredala tabakový výrobok, umožnené nahliadnuť do občianskeho preukazu maloletej osoby vo veku 15 rokov.

V novinovom stánku Milka v Rožňave došlo ku kolapsovému stavu podnikateľky, ktorá opakovane nedodržala zákaz predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov.

V Tomi diskont na Hviezdoslavovej ulici v Moldave nad Bodvou si prítomná predavačka vyžiadala od figuranta občiansky preukaz a vypočítavala vek prostredníctvom kalkulačky.

„Predaj TV osobám mladším ako 18 rokov oproti roku 2017, kedy SOI zaznamenala 23-percentné porušenie zákona, vzrástol na súčasných 33 percent,“ informovala inšpekcia vo svojej správe z 31. mája.