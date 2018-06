Slovenský hygienik varuje: Kozmetika na FOTO vás môže otráviť! Najväčšie riziko hrozí deťom

BRATISLAVA - Na spotrebiteľskom trhu sa objavili nebezpečné šumivé vonné soli v tvare koláčikov. Ide o holandskú kozmetiku, pred ktorou varuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na svojej stránke. Štátny hygienik Ján Mikas upozornil, že vzhľadom na to, že kozmetické produkty pripomínajú potraviny, hrozí otrava, dusenie, či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva. Tomuto nebezpečenstvu sú vystavené najmä deti.

Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky RAPEX upozornil na ďalšie nebezpečné kozmetické produkty, ktoré boli zistené pri výkone štátneho zdravotného dozoru na trhu v Slovenskej republike. Konkrétne ide o šumivé vonné soli v tvare koláčikov z Holandska.

Za nebezpečnú bola označená šumivá vonná soľ Fizzy Bathbomb - Koupelový Cupcake od zančky Bathora. Krajinou pôvodu je Holandsko a zodpovednou osobou je holandská spoločnosť Van Lagen Manufacturing.

„Vyššie uvedené výrobky pripomínajúce potraviny nie sú bezpečné, pretože majú formu, vôňu, farbu, vzhľad, obal, označenie, objem alebo rozmery, ktoré môžu spôsobiť, že spotrebitelia, najmä deti, si ich zamenia s potravinou a v dôsledku toho ich môžu vkladať do úst, cmúľať alebo prehĺtať, čo by mohlo zapríčiniť napríklad dusenie, otravu alebo perforáciu či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva,“ varuje Mikas s tým, že kontrolovanému subjektu bolo uložené opatrenie - zákaz uvádzania predmetných výrobkov do obehu.

Predmetné výrobky sú však aj naďalej ponúkané prostredníctvom rôznych internetových obchodov.

„Spotrebiteľ má právo predmetné nebezpečné výrobky vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena,“ dodal hygienik SR.