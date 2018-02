Valentín so sebou prinesie nepríjemné počasie: Meteorológovia vydali výstrahu

Vytvárať sa môžu ojedinele na východnom a strednom Slovensku. SHMÚ o tom informuje na svojej internetovej stránke.

Výstraha prvého stupňa platí pre viaceré okresy Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja. Meteorológovia upozorňujú, že snehové jazyky môžu byť nebezpečné pre vodičov vozidiel. Prvý stupeň výstrahy platí do štvrtka 15. februára.

Na horskom priechode Besník a pri Šumiaci sa už tvoria snehové jazyky

Vodiči by mali zvýšiť opatrnosť a pozor by si mali dať najmä na horskom priechode Besník a na ceste III/2387 Šumiac. Slovenská správa ciest na svojom webe informuje, že sa v týchto lokalitách vytvárajú snehové jazyky a záveje. Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý, okrem D3 Poľana - Skalité, kde je kašovitý sneh do dvoch centimetrov.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý, miestami, najmä na strednom a východnom Slovensku je pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov, niekde až do piatich centimetrov. Na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá sú potrebné snehové reťaze pre všetku dopravu.

Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý, okrem horských priechodov Huty, Besník, Makov, Vernár, Zbojská, Javorník, Súľová, Grajnár a Vrchslatina, ktoré majú vozovku pokrytú vrstvou čerstvého až utlačeného snehu do troch centimetrov. Na horskom priechode Herlianske Sedlo je utlačený sneh do piatich centimetrov. SSC informuje, že horský priechod Šútovce je uzatvorený pre vozidlá nad desať metrov dĺžky a horský priechod Vrchslatina je zjazdný pre tieto vozidlá len so snehovými reťazami. Sneženie obmedzuje dohľadnosť na 200 metrov v oblasti Námestova.