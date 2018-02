Meteorológovia varujú pred snehovými jazykmi a závejmi: Upozornenie pre vodičov

Výstraha platí pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Brezno, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov, Levoča, Spišská Nová Ves a Gelnica. Meteorológovia varujú, že tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu.

Situácia na cestách

Všetky sledované úseky ciest, diaľnic a rýchlostných komunikácií na Slovensku sú zjazdné. Vodiči by si však na niektorých miestach mali dávať pozor na silný vietor, sneženie a tvorbu snehových jazykov a závejov. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

V dôsledku silného a nárazového vetra sa tvoria snehové jazyky a záveje na horských priechodoch Besník, Brestova a Príslop, na cestách v okrese Poprad a v okolí Šumiaca. Sneženie obmedzuje dohľadnosť na 100 metrov v okolí Švábovskej stráne a Širokého.

Horský priechod Vrchslatina je zjazdný pre vozidlá nad 10 metrov celkovej dĺžky iba so snehovými reťazami. Horský priechod Šútovce (cesta III/1774) je uzatvorený pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky.

Snehové reťaze musia všetci vodiči podľa cestárov použiť na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá. Cesty II/549 Úhorná - Krásnohorské Podhradie a III/3227 Hrabušická Píla - Stratená sú uzatvorené pre všetku dopravu. Cesty sú totiž v zimnom období neudržiavané.

Vodiči v Bratislave hlásili zhustenú premávku, MHD meškali do 20 minút

Premávka liniek MHD v bratislavskej Dúbravke je po rannom meškaní niektorých spojov už stabilizovaná. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava na svojom webe. Linky MHD meškali do 20 minút v západnej časti Bratislavy, v mestskej časti Dúbravka a na Lamačskej ceste. Meškanie spojov sa pohybovalo v závislosti od aktuálnej dopravnej situácie, ktorú podľa podniku komplikovali zvýšený počet áut na diaľnici D2 a nepriaznivé poveternostné podmienky.

V Bratislave a jej okolí bola ráno na viacerých miestach zhustená premávka, hlásené boli aj viaceré nehody. Zelená vlna RTVS a aplikácia Waze informujú o kolóne v hlavnom meste na diaľnici D1, a to od výjazdu Gagarinova až do Petržalky. Zdržanie je odhadované na desať minút.

Vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí trvá mierne lavínové nebezpečenstvo

Na horách bolo dnes ráno prevažne zamračené alebo hmlisto, vo Vysokých Tatrách so snežením. Za uplynulých 24 hodín pripadlo do 20 cm nového prachového snehu, hlavne vo Vysokých Tatrách, informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby v Jasnej. Teplota vzduchu sa pohybovala od -15 do -2°C. Fúkal slabý premenlivý severovýchodný vietor rýchlosťou do 6 m/s, na hrebeňoch v nárazoch do 12 m/s. Počas predchádzajúcich dní sa veľmi rýchlo menil vietor a teploty, preto bol nový sneh rozložený nerovnomerne. Sneh je veľmi rôznorodý, na severných stranách pohorí je nafúkaný do snehových dosiek a vankúšov rôznej tvrdosti, no vo Vysokých Tatrách je prevažne prachový. Stále sa však dajú nájsť aj miesta s tvrdým zľadovateným snehom.

Vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí trvá mierne lavínové nebezpečenstvo, 2. stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Nebezpečenstvo je nerovnomerne rozložené a súvisí hlavne s vetrom previatym snehom na severných svahoch a stranách pohorí. Sneh je uložený vo forme nestabilných snehových dosiek a vankúšov. Na takýchto strmých svahoch sa pri väčšom dodatočnom zaťažení môžu uvoľniť doskové lavíny. Trochu odlišná je situácia vo Vysokých Tatrách, kde napadlo 20 cm nového prachového snehu hlavne vo východnej polovici a na severe, kde sa môžu častejšie vyskytnúť aj spontánne prachové lavíny.

Lavínové nebezpečenstvo so snežením mierne stúpa.