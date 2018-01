Udrú na Slovensko opäť brutálne mrazy? Takto nás podľa meteorológa prekvapí január

Už december 2017 skončil ako teplotne nadnormálny a teplý charakter počasia bude pokračovať podľa dlhodobej prognózy aj v prvej polovici januára. "Z Atlantiku bude do strednej Európy prúdiť striedavo teplejší a chladnejší morský vzduch. Na horách sa preto budú vyskytovať striedavo dažďové a snehové zrážky, vo vyšších polohách prevažne snehové, no v nížinách to bude hlavne dážď," uviedol meteorológ.

Situácia podobná vlaňajšiemu januáru, keď po vpáde studeného pevninského vzduchu na Troch kráľov poklesla minimálna teplota v Oravskej Lesnej dňa 8. 1. na -35,5 °C, sa tento rok nezopakuje. Modely naopak podľa Pavla Matejoviča predpokladajú, že až do polovice januára bude pokračovať doterajší charakter počasia s prílevom teplejšieho morského vzduchu. Je teda pravdepodobné, že január ako celok skončí ešte teplejší ako december.

Predpoveď teplôt v januári

Zmena v druhej polovici januára?

Odborník sa domnieva, že situáciu by mohol zvrátiť len prílev studeného pevninského vzduchu v druhej polovici januára. Takáto situácia je teoreticky možná, ale málo pravdepodobná, pretože ani centrálna a západná Sibír nie je momentálne studená, bazén studeného vzduchu sa nenachádza ani v severnej Škandinávii, ani v oblasti severného Uralu (tam je momentálne až +16 °C nad normálom 1981 – 2010).

"V prípade, že morský arktický vzduch prenikne z oblasti Grónska a Špicbergov, bude sa v prízemnej vrstve nad teplejšími moriami transformovať. Príležitostný vpád takého vzduchu teda priemernú januárovú teplotu výraznejšie neovplyvní," dodal Matejovič.