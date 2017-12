Slovensko zasiahol silný vietor a sneženie: FOTO Platia výstrahy, uzavreli Most SNP

Zažili ste aj vy nepriaznivé počasie? Dajte nám vedieť na tipy@topky.sk

Na asi polovici Slovenska sneží a môžu sa tvoriť snehové jazyky a záveje. Varuje pred nimi Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého a druhého stupňa. Upozorňuje aj na silný vietor v niektorých južných okresoch. Výstrahy sa týkajú západnej polovice Slovenska.

Výstrahy na Slovensku.

Cestári zrejme nestíhajú napadnutý sneh odhŕnať. Nespokojný čitateľ Patrik upozornil na situáciu na cestách v okrese Myjava. "Od nás zákon vyžaduje, aby mal každý odhrnutý sneh, aby si niekto nezlomil nohu a podobne. Tu odhrnuli len polovicu cestu a nič im nehrozí. Je to spravodlivé? Veď autobus a dokonca osobné autá chodia cez bielu čiaru," sťažoval sa Patrik.

Cesty v okrese Myjava.

Napadne až 25 centimetrov snehu

Druhý stupeň platí pre okresy Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Tu meteorológovia očakávajú, že miestami spadne 20 až 25 centimetrov nového snehu. V ostatných okresoch platí výstraha prvého stupňa. V západných okresoch môže napadnúť asi 10 centimetrov nového snehu, na horách 10 až 20 centimetrov. V sobotu a v nedeľu by mal vietor na Slovensku ustať, malo by mierne snežiť.

Aktuálne počasie

Uzavreli most SNP

Bratislavský Most SNP krátko po jedenástej uzavreli. Dôvodom je nahromadený ľad a sneh, ktorý odstraňujú zo strechy reštaurácie UFO. O dopravnom obmedzení informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková. Most je podľa jej slov uzavretý pre motorové vozidlá na nevyhnutne potrebný čas. "Doprava v uvedenom úseku bude usmerňovaná hliadkami dopravnej polície. Vodičov vyzývame, aby pri prejazde uvedeným úsekom zvýšili svoju pozornosť, riadili sa pokynmi policajných hliadok, prípadne na prejazd využili v rámci možností inú trasu," uviedla Slamková.

Hasiči museli v noci zasahovať

Hasiči z Bratislavského kraja majú pre počasie rušno. Odstraňujú stromy a zachraňovali človeka, ktorý uviazol v lese. V teréne boli od polnoci už desiatky hasičov z kraja. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave.

Pri situáciách, ktoré si vyžiadali výjazdy hasičov, nebol nikto zranený. Bez zranení je aj osoba, ktorá uviazla vo vozidle na lesnej ceste medzi obcami Pezinok a Limbach v oblasti Slnečné údolie medzi popadanými stromami.

Bez elektriny je približne 1500 domácností

V okrese Považská Bystrica zostalo od piatkového rána zhruba 1500 domácností bez elektriny. Vplyvom počasia, popadaných stromov, tam je bez prevádzky 20 trafostaníc, informoval hovorca Stredoslovenskej energetiky - Distribúcie (SSE-D) Miroslav Gejdoš.

K poruche došlo približne okolo 5.30 h. "Týka sa oblastí Sverepec, Belušské Slatiny a Horný a Dolný Lieskov," konkretizoval Gejdoš. SSE-D okrem tohto problému eviduje na území svojej pôsobnosti i ďalšie lokálne poruchy. Pracovníci spoločnosti na ich odstránení pracujú.

Hasiči v Trenčianskom kraji zasahovali v dôsledku počasia zatiaľ 16-krát

Vietor a sneženie zamestnali hasičov aj v Trenčianskom kraji. V priebehu štvrtkového (28.12.) večera, noci a piatkového rána absolvovali na území kraja celkom 16 zásahov, informoval ich hovorca Marián Petrík.

"Zásahy sa týkali odstraňovania spadnutých stromov z ciest a miestnych komunikácií, respektíve v jednom prípade hasiči odstraňovali spadnuté stromy zo zaparkovaného osobného motorového vozidla. Celkom v rámci Trenčianskeho kraja v súvislosti s počasím zasahovalo 50 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) so 16 kusmi hasičskej techniky," uviedol Petrík.

Spadnuté stromy z vozoviek odstraňovali hasiči na viacerých miestach v okrese Myjava, tiež v okresoch Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Púchov, Považská Bystrica a Partizánske. Z osobného auta stromy odstraňovali na Partizánskej ulici v Myjave a z elektrického vedenia v okresoch Považská Bystrica a Ilava.

Lavínové nebezpečenstvo sa zvýši

Na horách postupne pribúda nový sneh, ktorý padá na tvrdú zľadovatenú vrstvu, čo môže byť problémom. Podľa Horskej záchrannej služby (HZS) je lavínové ohrozenie vo všetkých slovenských pohoriach mierne, no nebezpečenstvo bude stúpať. Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie HZS upozornil, že sneženie spojené s vetrom môže situáciu zhoršovať. Nebezpečné budú podľa neho južné, juhovýchodné a juhozápadné svahy.

Ranné výstrahy na Slovensku.

"Teplota pri snežení nebola v stredných polohách veľmi nízka, čo je z hľadiska stability dobré, vo vysokých polohách okolo 2000 metrov nad morom však bolo chladnejšie," spresnil a doplnil, že z tohto dôvodu môže byť nový sneh horšie spojený so starším. Ráno bolo na horách väčšinou zamračené, za posledných 24 hodín pribudlo od päť do 20 centimetrov snehu. "Zrážky prichádzajú od západu, najmenej ho preto pribudlo vo Vysokých Tatrách. Podmienky sa budú meniť a snehových zrážok by malo pribúdať hlavne vo Veľkej Fatre a Nízkych Tatrách," uzavrel Krajčí.

Na cestách je hmla, silný dážď i sneh

Počasie komplikuje vodičom na niektorých cestách dopravu. Slovenská správa ciest upozorňuje na hmlu, silný dážď a sneženie, ktoré obmedzujú dohľadnosť do 100 metrov v lokalitách Poprad-letisko, Batizovce, Dolný Kubín, Sverepec, Čaňa, Važec, Svrčinovec, Čierne-Polesie, Nitra-Zobor, Moldava nad Bodvou, Dedova jama, Vrútky, Zeleneč, Beluša, Zavar, Šurany, Skalité, Čataj, Piešťany-Koslavce, Vlčkovce a Zálužie. Pre uviaznuté kamióny je prejazd po ceste II/517 Malá Veľká Čierna obmedzený. V tuneloch Poľana, Svrčinovec a Považský Chlmec je pre tvorbu snehovej vrstvy na vozovke a nebezpečenstvo šmyku znížená maximálna povolená rýchlosť.

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý, okrem D1 v úsekoch Púchov - Považská Bystrica - Centrum, Poprad - Letisko - Matejovce a Hybe - Važec, D3 v úseku Poľana a R3 Trstená - Tvrdošín, Horná Štubňa a Sedliacka Dubová - Široká, kde je povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou čerstvého až kašovitého snehu do 3 cm.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý, na severnej polovici západného, stredného a z časti aj východného Slovenska je povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou čerstvého až utlačeného snehu do 5 cm. Na cestách III. triedy v obvode Nové Mesto nad Váhom, Krajné a Myjava je na vozovkách ciest miestami čerstvý až kašovitý sneh hrúbky 5 - 10 cm.

Horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu hrúbky 1-3 cm, okrem HP Soroška, Branisko, Ďurďošík, Dargov, Kremnické Bane, Dobšiná, Pusté Pole, Zbojská, Látky-Prašivá, Chorepa, Súľová, Grajnár a Klenov, ktoré majú povrch vozoviek mokré. HP Fačkov (cesta I/64 Fačkovské sedlo) je neprejazdný pre dva uviaznuté kamióny. HP Donovaly je uzatvorený pre vozidlá nad 10 m dĺžky z dôvodu hustého sneženia. HP Šútovce je uzatvorený pre vozidlá nad 10 m dĺžky. Cesty II/549 Úhorná - Krásnohorské Podhradie a III/3227 Hrabušická Píla - Stratená sú uzatvorené pre všetku dopravu. Cesty sú v zimnom období neudržiavané.