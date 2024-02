Nick Cave, Pohoda 2022

Apple TV začala 14. februára vysielať seriál o histórii francúzskej módy v čase druhej svetovej vojny s názvom The New Look. Soundtrack k nemu pripravil a produkoval Jack Antonoff. Coververzia La Vie En Rose prepojila emotívny vokál Nicka Cavea s produkčnými zdatnosťami Jacka Antonoffa.