Taake – Et Hav av Avstand, 2023

Až šesť rokov sa čakalo na dlhohrajúcu novinku nórskeho "one man show" projektu Taake, ktorá vyšla 1. septembra pod názvom Et Hav av Avstand. Mozgom celej operácie je Ørjan Stedjeberg, známejší pod umeleckým pseudonymom Hoest. Okrem toho, že je jediným autorom aj interpretom od comebackového eponymného albumu z roku 2008, je aj jedným z posledných predstaviteľov toho pravého, a dalo by sa povedať, že aj neslávne známeho nórskeho black metalu.