RONALDO prekonal Kylie Jenner, no MBAPPÉ ho odmietol pripraviť o prvenstvo najviac zarábajúceho športovca!

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé. (Zdroj: SITA/grafika GL)

archívne video

Manažér AS Trenčín Róbert Rybníček: Urobíme všetko pre to, aby sa Trenčín vrátil na futbalovú mapu (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)

Začiatkom mája tohto roka magazín Forbes zverejnil aktuálny rebríček najlepšie zarábajúcich športovcov sveta na čele s portugalským futbalistom Cristianom Ronaldom (38) s ročným zárobkom vyše 123 miliónov eur. Za ním nasleduje Argentínčan Lionel Messi (36) s ročným príjmom vyše 117 miliónov eur a na pomyslenom treťom stupienku je Francúz Kylian Mbappé (24), ktorý v rovnakom čase zinkasoval vyše 108 miliónov eur.

Na ihrisku najviac zarábal Mbapeé

Forbes ich príjmy rozdelil na dve časti, zárobok z ihriska a zárobok z iných zdrojov. Údaje o zárobkoch na ihrisku zahŕňajú plat, bonusy a odmeny získané medzi 1. májom 2022 a 1. májom 2023. Údaje o príjmoch mimo ihriska vznikli na základe odborných odhadov o honorároch za sponzorské zmluvy, vystúpenia a príjmy z licencií za rovnaké obdobie.



Ak by sme ich však zoradili podľa príjmov za svoje športové výkony, rebríček by bol v opačnom garde. Najviac, vyše 90 miliónov eur ročne za svoje futbalové majstrovstvo totiž inkasuje Mbapeé. Messi by so svojim futbalovým platom vyše 58 miliónov eur ostal na druhom mieste a Ronaldo s ročným angažmánom vyše 37 miliónov eur by sa prepadol na tretí stupienok.



Pred pár dňami obletela svetové média správa, podľa ktorej saudskoarabský futbalový klub Al Hilal predložil za Kyliana Mbappého klubu Paris Saint Germain rekordnú ponuku 300 miliónov eur. Mbapeé by za jednu sezónu v Al Hilal mohol zarobiť až 700 miliónov eur, čím by niekoľkonásobne prekonal celkový Ronaldov zárobok. Podľa najnovších informácií však o lukratívnej ponuku odmietol čo i len rokovať. Už dlhšie kolujú dohady o tom, že po skončení zmluvy s PSG prejde do Realu Madrid.

Cristiano Ronaldo (Zdroj: Instagram)

Ronaldo má najviac sledovateľov na Instagrame

Cristiano Ronaldo si však oproti predchádzajúcej futbalovej sezóne finančne polepšil na viacerých poliach. Nedávnym prestupom do klubu All Nassr v Saudskej Arábii svoj ročný futbalový zárobok zvýšil na vyše 180 miliónov eur. Podľa mediálnej firmy Hopper HQ aktuálne zhodil z prvého miesta v počte followerov Kylie Jennerovú. Má na ňom 597 miliónov sledovateľov a za jediný post inkasuje vyše 1,8 milióna eur.

Podľa portálu sportsbrief.com mu vyše 21 miliónov eur ročne vypláca Niké, pričom ich zmluva je časovo neobmedzená. Zo spolupráce s ďalšími reklamnými partnermi ako Herbalife, sieť hotelov Pestana Group, športová streamovacia platforma DAZN, či dubajská holdingová spoločnosť Meraas má podľa fondik.cz ďalších vyše 20 miliónov eur. Zbytok príjmov má z licencií a iných obchodných aktivít.

Cristiano Ronaldo (Zdroj: SITA/AP)

Peniaze nie sú to najdôležitejšie

Prvý zárobok vo výške 50 dolárov dostal Ronaldo v klube Sporting Lisabon ako dvanásťročný. Jeho rodina žila v chudobe, vyrastal v jednej izbe s tromi staršími sestrami a bratom. Vypracoval sa vďaka ohromnému úsiliu a vytrvalosti. Hoci bol citlivé dieťa a na internáte športovej školy sa veľa naplakal, myslel na to, že jeho mama pracuje sedem dní v týždni, aby mu mohla zabezpečiť všetko čo potrebuje pre svoju kariéru.

„Pre mňa peniaze nie sú to najdôležitejšie. Vnímam ich len ako prostriedok, ktorý mi môže po skončení s futbalom zabezpečiť pohodlný a nezávislý život," cituje päťnásobného držiteľa Zlatej lopty portál o športe Besoccer.com.

Lionel Messi so spoluhráčmi (Zdroj: SITA)

Najštedrejší mecenáš medzi športovcami

Aj to je dôvod, prečo je podľa ekonomického magazínu Ventured najštedrejším mecenášov medzi športovcami. Po ničivom zemetrasení v pohraničnej oblasti medzi Sýriou a Tureckom vo februári tohto roku poslal do zničených oblastí lietadlo shumanitárnou pomocou. V čase vrcholiacej pandémie koronavírusu venoval portugalským nemocniciam 1 milión dolárov.



Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty pomáha na celom svete. V roku 2015 venoval vyše 4,5 miliónov eur na pomoc po silnom zemetrasení v Nepále, v roku 2012 dal do aukcie svoje ocenenie najlepšieho strelca Európy Zlatú kopačku za 1,2 milióna eur a celú sumu venoval na charitu, ktorá pomáha stavať školy v Gaze.

Messi má podiel z vysielacích práv Apple

Argentínsky futbalista Lionel Messi po odchode z Paríža Saint-Germain v júli oficiálne prestúpil do klubu Inter Miami CF, ktorý vlastní Beckham. Podľa vyhlásenia klubu, ktorý je súčasťou zámorskej Mužskej profesionálne ligy MLS sa bude jeho ročný plat pohybovať medzi 45 - 54 miliónmi eur. Na nový kontrakt kývol aj vďaka spoločnosti Apple, ktorá s MLS uzavrela dohodu o vysielaní jej zápasov na desať rokov v hodnote 2,3 miliardy eur. Keď sa v Apple dopočuli, že Inter Miami CF s ním vyjednáva, ponúkli mu podiel zo svojich vysielacích práv. S príchodom Messiho sa totiž globálne práva spoločnosti Apple na distribúciu hier MLS stávajú oveľa cennejšími, vysvetľuje frontofficesports.com.

Lionel Messi (Zdroj: SITA/AP/Petr David Josek)

Reprezentuje Adidas, Huawei aj dve kryptomenové platformy

Ďalší Messiho príjem mimo ihriska pozostáva z lukratívnych zmlúv s mnohými značkami športového aj fashion oblečenia, cez nápoje, telekomunikácie až po spoločnosti podporujúce obchod s kryptomenami. Podľa mediálnych informácií mu vyše 17 miliónov eur ročne vypláca Adidas, 1,2 milióna eur dostáva od Pepsi a suma od Budweiseru nie je známa.

V marci 2022 podpísal trojročnú zmluvu s platformou založenou na kryptomenách Socios.com, za ktorú zinkasuje vyše 23 miliónov eur. V októbri 2022 sa stal tvárou kryptomenovej burzy BitGet, detaily ich zmluvy však nie sú známe. Takisto nie je zverejnená suma, ktorú dostáva za to, že svoju tvár od roku 2016 prepožičiava výrobcovi mobilných telefónov Huawei, ale tvrdí sa, že predstavuje vyše 9 miliónov eur mesačne.

Má vlastnú značku oblečenia aj sieť hotelov

V roku 2016 prišiel Lionel Messi na trh s vlastnou značku lifestylového oblečenia The Messi Store, v ktorej je od júna 2020 kreatívnou riaditeľkou návrhárka Ginny Hilfiger, sestra slávneho Tommyho Hilfigera. Od roku 2017 vlastní aj hotelovú sieť MIM Hotels na Malorke, Ibize, Sitges a Baqueire. Prevádzkuje ju Majestic Hotel Group, ktorú vedie jeho brat. Na Instagrame je s vyše 327 miliónmi foolowerov tretím najsledovanejším človekom na svete a za jediný post môže zarobiť vyše 2 milióny eur.

Tretí najväčší mecenáš medzi športovcami

Podľa už spomínaného rebríčka ekonomického magazínu Ventured je Lionel Messi tretím najštedrejším športovcom na svet. Podobne ako Ronaldo vyrastal v skromných pomeroch s dvomi s staršími bratmi a sestrou, pričom jeho otec bol robotník a mama upratovačka. Pre nízky vzrast si od dvanástich rokov pichal rastový hormón. Možno aj preto je rovnako ako Ronaldo citlivý na deti.

Podľa portálu sportskhabri.com bol od roku 2004 do marca 2010 globálnym veľvyslancom dobrej vôle UNICEF. V roku 2007 založil Nadáciu Lea Messiho, ktorá prispieva na sociálne účely po celom svete. V roku 2017 jeho nadácia pomohla UNICEF-u zariadiť 20 nových tried pre deti v Tartuse v Sýrii, aby im umožnila získať riadne vzdelanie. Vo februári 2019 Messi daroval 200 tisíc eur na projekty UNICEF v Keni, ktorých cieľom bolo poskytnúť tisícom detí prístup k bezplatnej pitnej vode a zdravému jedlu. Na boj proti koronavírusu venoval minulý rok približne 1 milión eur. Túto sumu rozdelil medzi nemocnici v Katalánsku a nemocnicu v Messiho rodnom meste, Rosario.

Aj Messi hovorí, že bohatstvo v jeho živote nemá hlavné miesto miesto: „Peniaze pre mňa nie sú motivačným faktorom. Nenadchýňajú ma, ani ma nenútia hrať lepšie, len preto, že byť bohatý má výhody. Som spokojný s loptou pri nohách. Moja motivácia vychádza z toho, že hrám hru, ktorú milujem. Keby ma neplatili za to, že som profesionálny futbalista, ochotne by som hral zadarmo,“ cituje ho ekonomický magazín Insider.

(Zdroj: SITA)

Mbappého biznis spravuje matka

Kylian Mbappé, aktuálne stále hráč klubu Paris Saint-Germain, vyrastal v Bondy, jednom z parížskych predmestí, kde žijú obyvatelia pracujúcej triedy, väčšinou prisťahovalci. Jeho matka, Fayza Lamari, je alžírskeho pôvodu a jeho otec Wilfried Mbappé sa prisťahoval z Kamerunu. Obaja rodičia majú úzky vzťah športu - mama je bývalá hádzanárka a údajne má aj bakalársky titul. Avšak svoje súkromie si tak chráni, že viac sa o jej vzdelaní nevie. Každopádne, dnes je športovou agentkou nielen Kyliana, ale aj druhého syna Ethana. Prvé dieťa Kylianových rodičov je adoptívne, volá sa Jirès Kembo Ekoko a tiež je veľmi šikovným futbalistom. Kyliánov otec je futbalovým trénerom a keď sa Kylian ako šesťročný začal venovať futbalu, rýchlo rospoznal jeho talent.

Keď Mbappeé v roku 2017 vstúpil do futbalového klubu Paris Saint-Germain, jeho matka založila akciovú spoločnosť KEJWF (názov pozostáva z prvých písmen krstných mien jeho rodinných príslušníkov, rodičov a dvoch bratov). Jej akcie sa na burze neobchodujú, má iný cieľ - budovať a propagovať futbalistov imidž. Kylianova mama spravuje jeho web, obchod, módnu značku aj vydavateľstvo.

Bojkotuje značky alkoholu a fastfoodové reťazce

Získať Mbappého na spoluprácu mimo ihriska je ťažké. Kývne iba firmám, ktoré sú v súlade s jeho morálkou., čo znamená, že odmieta propagovať výrobcov alkoholu a nezdravých jedál. Na fotkách z minuloročných Majstrovstiev sveta si pri preberaní cien dokonca zakrýval logá Budweiseru a McDonaldu.



Hoci po Majstrovstvách sveta v roku 2018 ho požiadalo o sponzorstvo 200 značiek, kývol jedinej, americkej spoločnosti Oakley, ktorá obchoduje s okuliarmi. Dokopy má Mbapeé iba štyroch sponzorov, okrem Oakley ešte Nike, Hublot (luxusné hodinky), EA Sports (počítačové hry so športovou tematikou). Podľa odhadov od nich získava 1 milión eur ročne. Portál o biznise v športe Athletic Interest, ktorý analyzoval Mbappého prístup k budovaniu majetku a vlastného imidžu tvrdí, že má od začiatku svojej kariéry strategickú víziu.

(Zdroj: SITA)

Chce produkovať filmy so širším posolstvom a meniť životy

24-ročný útočník založil tiež vlastnú produkčnú spoločnosť Zebra Valley, s ktorou chce produkovať filmy posolstvom presahujúce rámec futbalu. Jeden z jej prvých projektov sa zameriava na život sýrskeho utečenca. Celkové príjmy tohto skvelého futbalsitu mimo ihriska predstavujú vyše 107 miliónov eur.



„Viac ako zarábanie peňazí sa počítajú životné skúsenosti. Som smädný predovšetkým po objavoch, výletoch, stretnutiach s hráčmi, po rôznych kultúrach... K peniazom mám tichý vzťah: viem, že sú dôležité, som šťastný, že ich mám, ale nie sú tým, čo ma každú sekundu dňa poháňa,“ cituje Mbapeého Daily Mail.

Hoci v rebríčku najväčších mecenášov spomedzi športovcov sa Mbapeé nenachádza, aj on sa venuje charite. V roku 2018 všetky svoje zárobky za zápasy, ktoré odohral na Majstrovstvách sveta, vrátane prémie, ktorú získal za titulu Majstra sveta venoval organizácii Preiers de Cordees, ktorá robí športové podujatia pre zdravotne postihnuté deti. Podľa sporsoftheday.com jej malo od neho prísť na účet okolo 390 tisíc eur.

V roku 2020 založil nadáciu s názvom Inspired by KM a zaviazal sa pomôcť 98 deťom zo všetkých spoločenských vrstiev v Paríži plniť ich sny. „Keď som bol mladší, vzhliadal som k idolom. Nechcem, aby teraz mladí vzhliadali ku mne, ale aby vedeli, že mi na nich záleží natoľko, že chcem zmeniť ich životy," cituje ho portál Mirror.