Klasická rozprávka Hodinárov učeň poskytuje zážitok pre celú rodinu - originálnym príbehom, humorom i skvelými hercami

Nad kolískou malého Urbana stoja dvaja dobrí duchovia osudu Rodoslav a Rodomil a ich sestra, zlá sudička Zlotica. Kým Rodoslav s Rodomil želajú Urbanovi bohatstvo a lásku, Zlotica praje chudobu a nekonečné strasti. Čie proroctvo bude silnejšie?

Zdroj: Bontonfilm

Hodinárov učeň je poctou klasickej hranej rozprávke, ktorú obľubujú všetky generácie. Rozpráva príbeh statočného Urbana, ktorý dostal do vienka dve proroctvá - jedno mu želá bohatstvo a lásku, druhé chudobu a nekonečné strasti. Keď sa z neho stane sirota, ujme sa ho chamtivý majster hodinár a s vidinou získať jeho prorokované bohatstvo vychová z neho svojho učňa. Urban dospeje, zamiluje sa do hodinárovej dcéry Laury a plánujú svadbu. To sa však nepáči hodinárovi, chce sa ho zbaviť a dá mu „nesplniteľnú“ úlohu - pošle ho do sveta, aby našiel zázračné hodinky, ktoré dokážu varovať pred smrťou. Urban sa teda vydá na ďalekú cestu plnú prekážok a nástrah, ktoré dokáže prekonať len vďaka svojej statočnosti, hodinárskemu umu, dobrému srdcu a najmä láske k milovanej Laure...

Zdroj: Bontonfilm

Hodinárov učeň je tretím hraným filmom scenáristky a režisérky Jitky Rudolfovej (Zúfalci, Rozkoš) a jeho originálny príbeh, vychádzajúci z klasickej rozprávky a boja dobra so zlom, je obohatený humorom, skvelým obsadením, atraktívnymi lokáciami a nádhernými kostýmami.

Zdroj: Bontonfilm

Hodinárovu dcéru Lauru stvárnila mladá slovenská herečka Dana Droppová, študentka VŠMU.

Na otázku, čo ju zaujalo na scenári, odpovedala:

„Páčilo sa mi, že nemá klasický rozprávkový námet a nie je tuctový - princ a princezná, veľká láska... Príbehová linka nie je vedená len po zamilovanom páre, ale aj cez hodinára, ktorý im nepraje. Najviac sa mi páči, že v našej rozprávke nekončí všetko predvídateľne dobre. Hodinár, ktorý miluje vlastné pohodlie, jedná na úkor svojej rodiny. Nechá sa zlákať chamtivosťou a lakomstvom, ktoré i v dnešnom svete prevládajú nad nejakými základnými pozitívnymi ľudskými vlastnosťami, čo sa trošku vytrácajú...“

V úlohe hodinárovej ženy sa objaví ďalšia slovenská herečka Éva Bandor.

Rozprávku Hodinárov učeň uvedie v slovenskom znení do slovenských kín 12. septembra distribučná spoločnosť Bontonfilm.

