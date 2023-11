Dan Bárta, J.A.R. v MMC, 9.11.2023

Kto sa rozhodol štvrtkovú jesennú náladu nenechať napospas počasiu a zamieril do budovy YMCA, odchádzal s úsmevom na tvári. Pražská formácia J.A.R. včera v Bratislave predstavila svoj deviaty štúdiový album s pre nich typicky nekorektným názvom Jezus Kristus Neexistus?. Natrieskané MMC dalo od začiatku najavo nielen to, že desaťčlenná úderka je pre nich srdcovkou, ale aj to, že nový album majú fanúšikovia skutočne napočúvaný.