Tribute System Of A Down v podaní kapely Chop Suey zavíta v októbri do Bratislavy

Galéria fotiek (1) Tribute Show s Chop Suey a Machine Head UK

Skladba Chop Suey! bola prvým singlom arménsko-americkej alternatívnej metalovej skupiny System of a Down z albumu Toxicity (2001). Fanúšikmi aj hudobnými kritikmi je vnímaná ako pieseň, ktorá kapelu charakterizuje. Videoklip k pesničke presiahol miliardu videní. Ako pomenovanie svojho tribute projektu si názov Chop Suey zvolila aj britská kapela vzdávajúca hold legendárnym System of a Down.