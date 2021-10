Koncert pre všímavých bude po ročnej prestávke opäť s návštevníkmi a so skvelým obsadením. Do Novej Cvernovky si prídu pripomenúť výročie Nežnej revolúcie David Koller s kapelou, výnimočný zjav poľskej alternatívnej scény The Pau, nekompromisní pankáči z Trnavy The Wilderness a o výlet do odľahlých hudobných kútov sveta sa postará DJ Mooshak.