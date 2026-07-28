Túžil po opálenej pokožke, ale TOTO prehnal! Na prvý pohľad vyzerá ako ČERNOCH

LONDÝN – Umelá zmena rôznych častí nášho tela sa postupom času zvykne prejaviť veľmi negatívnym spôsobom. Na svete už existuje mnoho prípravkov , pričom bohatšia populácia siaha rovno po skrášľovacích chirurgických zákrokoch. Nie vždy to ale prinesie výsledný efekt. Aj v tomto prípade platilo, že menej je niekedy viac.
Tento prípad patrí presne k tým, kedy umelé a príliš časté skrášľovanie skončí hotovou katastrofou. Istý muž sa snažil o to, aby jeho pokožka vyzerala počas celého roka ako opálená. Nielenže na tom celom prerobil, ale zmenil sa na nepoznanie.
Začal si pichať samoopaľovací prípravok cez injekčné striekačky priamo pod kožu. Ostatných teraz varuje, aby sa nedopustili rovnakej chyby, akú spravil on.
20 rokov si pichal injekcie
Chlapík si začal aplikovať peptid známy ako Melanotan II. Ide v podstate o látku, ktorá má schopnosť podporiť produkciu melanínu. V online svete sa mu hovorí aj "Barbie Droga" alebo "Dovolenkový peptid". Okrem injekcie sa do tela môže aj inhalovať cez nosový sprej. Vo väčšine krajín sveta je jej distribúcia a aplikovanie nezákonné.
Neznámy muž sa na Reddite priznal, že Melanotan II si aplikoval takmer 20 rokov. Vystupuje pod prezývkou "n3glv" a otvorene hovorí o svojej veľkej nečakanej premene.
UV žiarenie
V prvom rade varuje, že po aplikovaní látky sa treba nejaký čas vyhýbať UV žiareniu, teda priamy slnečným lúčom. "Nerobte túto chybu. Videl som už mnoho ľudí, ktorí išli hneď po aplikácii na slnko," varuje.
Ako pokračoval, chvíľu to trvá, kým sa ukážu prvé výsledky. Na sebe spoznal zmeny asi po 2 týždňoch od aplikácie. Okrem toho upozornil, že peptid nechráni pokožku pred UV žiarením. "Nie je to žiadna forma ochrany pred slnkom. Len sa vo vašom tele spustia procesy na tvorbu väčšieho množstva melanínu,“ dodal.