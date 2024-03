Žena požiadala svojho priateľa o ruku v živom vysielaní: To, čo nasledovalo... Trápne sa cítili aj moderátori

(Zdroj: TikTok/fififevnick)

MELBOURNE – Žena menom Carly tvorí so svojím partnerom Bradom pár už päť rokov. 29. februára ho statočne požiadala o ruku naživo v melbournskej rozhlasovej relácii. To, čo nasledovalo, však vôbec nečakala. V šoku zostali aj moderátori.

Carly požiadala svojho partnera Brada o ruku naživo v najpopulárnejšej melbournskej rannej show s názvom Fifi, Fev & Nick vysielanej na rozhlasovej stanici 101.9 The Fox. Poslucháčka bola pred hovorom optimistická a verila, že do jeho konca bude zasnúbená. „Bolo to neuveriteľných päť rokov môjho života s tebou. Každé ráno sa prebúdzam ako najšťastnejšie dievča na svete. Si môj sever, môj juh, môj východ, môj západ,“ povedala poslucháčka.

„Milujem osobu, ktorou si, a osoba, ktorou som, je taká, aká je, kvôli tebe. Nemôžem sa dočkať, kedy to budem robiť navždy... Vezmeš si ma?“ spýtala sa. Hneď ako položila otázku, jej priateľ začal byť nepríjemný. A čoskoro sa ukázalo, že to bude nezabudnuteľný telefonát – ako pre ženu, tak aj pre samotných moderátorov. Po krátkej odmlke ju Brad prosil, aby to celé bol len žart. „Žartuješ... je to vysielané naživo? Žartuješ. Očividne,“ povedal.

„Neviem, či je toto ten druh vecí, ktoré je vhodné robiť vo vysielaní. Je to veľký problém a ja, ako vieš, som dosť tradičný typ chlapa,“ pokračoval ďalej Brad. „Nechcem vyzerať, že nie som vďačný alebo tak niečo... Vieš, že ťa milujem, zlatko. Neviem, momentálne som dosť šokovaný,“ dodal. Po skončení hovoru sa moderátori vysielania cítili trápne. Moderátor Fev nepríjemnú situáciu okomentoval jednoducho: „Asi som sa v rádiu ešte nikdy necítil nepríjemnejšie.“