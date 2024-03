Odborníčka odhalila, ako zistíte svoju budúcnosť pri pohľade na dlaň: Táto čiara predznamenáva veľký úspech!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Po stáročia ľudia tvrdili, že majú schopnosť čítať z dlaní, analyzovať čiary, tvar ruky, dĺžku prstov, štruktúru a ďalšie detaily, aby predpovedali, čo príde. Táto pseudoveda o veštení, známa ako chiromantia, tvrdí, že interpretuje čiary a záhyby na ruke, aby predpovedala aspekty vášho života. Čiary analyzované na dlani zahŕňajú líniu života, ktorá symbolizuje zdravie, líniu hlavy predstavujúcu intelektuálne schopnosti a líniu srdca alebo lásky, ktorá je spojená s emóciami a vzťahmi. Médium Alica Roseová sa čítaniu z dlaní venuje už 40 rokov a pre britský denník Daily Mail odhalila, ako môžete z dlane predpovedať svoju budúcnosť aj vy.

Záleží na tom, z ktorej ruky čítate

Vaša ľavá a pravá dlaň je vo svete čítania z dlane odlišná. Všeobecne povedané, vaša dominantná ruka vám poskytne najpresnejšie výsledky. Pri čítaní z dlane je najjednoduchší spôsob analýzy vašej ruky nasnímaním dvoch fotografií. Prvý by mal byť s otvorenou rukou naplocho, dlaňou smerujúcou nahor, prsty prirodzene roztiahnuté a palec vystretý do strany. Udržujte svoju ruku uvoľnenú, aby ste dobre videli všetky čiary.

Na druhej fotografii – tej istej ruky – otočte prsty veľmi jemne z horizontálnej polohy do miernej vertikálnej polohy. Linky na vašej dlani sa tak stanú výraznejšími a ľahšie čitateľnými. Pri pohľade na dlaň alebo na fotografie si všimnite slabé, prerušované a hlbšie čiary. „Línie sa môžu časom meniť, pretože odrážajú naše rozhodnutia v živote. Vo všeobecnosti silné línie naznačujú hĺbku, silu a slabé línie naznačujú letmosť, nestabilitu alebo slabosť,“ dodala Roseová.

Línia osudu

Línia osudu prebieha vertikálne nahor po dlani, často vychádza v blízkosti zápästia a siaha až k prostredníku. Ak línia osudu začína vyššie ako základňa dlane, neskôr v živote môžete očakávať úspech a zmeny v kariére. „Silná pevná neprerušovaná línia signalizuje pokrok, a ak končí rozdvojením, signalizuje úspech vo financiách,“ povedala Roseová. „Ak sa čiara končí trojzubcom, znamená to úspech, duchovnosť a naplnenie,“ dodala. Slabá línia osudu naopak predstavuje sklamanie, chýbajúca línia zase predvídateľný svetský život a prerušená môže signalizovať veľkú stratu alebo neúspech. A ak uvidíte dve čiary, ste predurčení na veľký úspech.

Je dôležité venovať pozornosť tomu, kde sa línia osudu pretína s inou, pretože to môže signalizovať presný úsek vášho života, kedy si vás tento úspech nájde. „Priesečník s líniou hlavy znamená, že sa to stane okolo veku 35 rokov a priesečník s líniou srdca zase znamená, že sa to stane vo veku 55 rokov,“ vysvetlila Roseová.

Srdcová línia

Srdcová línia je ústrednou pri čítaní z dlane. Poskytuje pohľad na pocity, vzťahy, lásku a romantiku. Prebieha vodorovne cez hornú časť dlane, začína na okraji pod malíčkom a pohybuje sa smerom k ukazováku. Dlhá línia srdca znamená, že ste expresívni a skáčete do vzťahov. Krátka línia srdca naznačuje, že je pre vás ťažké prejaviť záujem o inú osobu. Venujte veľkú pozornosť aj tomu, kde končí vaša srdcová línia. „Ak vaša línia srdca končí pod ukazovákom, ste idealista. Do svojich vzťahov s ostatnými dávate všetko. Ak končí pod prostredníkom, zameriavate sa na rodinu a ste skutočným priateľom, ktorý je lojálny so zmyslom pre povinnosť,“ prezradila Roseová.

Ak vaša línia končí medzi ukazovák a prostredník, ste vo vzťahoch veľmi praktický a používate zdravý rozum. Ste dôveryhodný, bezstarostný, tolerantný a máte priateľov z rôznych prostredí. Hĺbka vašej srdcovej línie tiež veľa napovedá. Hlboká línia znamená, že milujete so silnými emóciami a slabá znamená, že je pre vás ťažké priblížiť sa k ostatným.

Línia hlavy

Hovorí sa, že táto línia ponúka pohľad na to, ako myslíte, spracovávate informácie a komunikujete s ostatnými. Nájdete ju pod líniou srdca. Začína od okraja blízko palca a tiahne sa horizontálne na opačnú stranu dlane. Vo všeobecnosti dlhá línia hlavy naznačuje, že si ceníte detaily a dokážete absorbovať veľa informácií. Krátka línia zase naznačuje, že myslíte lineárnejšie a rýchlo dospejete k záverom.

Hlboká línia hlavy údajne znamená, že máte dobrú pamäť, sústredenú myseľ a ľahšie sa koncentrujete. Plytká znamená flexibilné myslenie a kratší rozsah pozornosti. Rovnako ako u ostatných záleží aj na zakrivení. Rovná linka naznačuje, že ste praktický a realistický. Šikmá alebo zakrivená čiara naznačuje, že dôverujete svojim inštinktom a máte živú predstavivosť. Dôležité je aj to, kde línia začína. Čiara bližšie k ukazováku môže znamenať vodcovskú schopnosť, šarm a magnetickú osobnosť. Čiara, ktorá klesá nižšie k stredu, naznačuje, že ste ľahko frustrovaný a nemáte radi. Veľmi nízka línia zase naznačuje nedostatok sebavedomia.