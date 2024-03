Trojica objavila v opustenej psychiatrickej liečebni posadnutú hračku: Strašné VIDEO, pozrite, čo robí!

(Zdroj: YouTube/JamPress)

USA - Dvadsaťšesťročná mestská prieskumníčka Gabby navštívila so svojím priateľom, dvadsaťsedemročným Sonnym, a ich priateľom Danom opustenú psychiatrickú liečebňu. To, čo našli vnútri, by vydesilo každého. O svoj objav sa podelili vo videu na TikToku.

Hoci Gabby neprezradila presnú lokalitu tohto miesta, povedala, že kedysi to bolo štátne zariadenie pre ľudí s duševnými poruchami a prijímalo pacientov všetkých vekových kategórií. Údajne bolo zatvorené po niekoľkých súdnych sporoch pre zlú starostlivosť a zlé zaobchádzanie s pacientmi. Gabby sa do tejto liečebne nedávno vrátila znovu. Našla ju v stave silného rozkladu, s odlupujúcou sa farbou, sutinami, práškovým azbestom v suteréne a známkami vandalizmu. Najviac ju však šokovala malá ružová hračka koňa menom Pinky Pie zo seriálu My Little Pony.

Na videu je vidieť, ako hračka krúti hlavou a smeje sa na červenom stole. Gabby povedala: „Z ničoho nič sa to spustilo. Ničoho sme sa nedotkli. Leží to tu už roky, tak ako je možné, že tej hračke vydržala batéria?" O strašidelné zábery sa podelila so svojimi 1,5 miliónmi sledovateľmi na TikToku, informuje britský denník Mirror. „Nemyslím si, že sme boli sami,“ povedala. Mnoho ľudí vyjadrilo svoje pocity v komentároch. „Jednoducho ju chyťte a hoďte ju silno o stenu,“ uviedol jeden. Niekto iní zase reagoval: „Prečo tam iba čakáte, nenasadnete do auta a neodídete?“ Ostatní používatelia boli vystrašení a povedali, že by to miesto podpálili. Hračka dostala názov „Prízrak Pinkie“ a prívlastok posadnutá.

Gabby opísala, že celé toto miesto v nej vyvolávalo úzkosť. Uviedla, že v zariadení našla predmety vrátane zložiek pacientov s osobnými lekárskymi dokumentmi. V jednej zložke našla aj fotografiu mladého dievčaťa, ktoré bolo do zariadenia prijaté pred viac ako päťdesiatimi rokmi. Gabby sa domnieva, že nájdená hračka poníka môže patriť práve jej. Povedala, že spočiatku všetci traja prešli priamo okolo nej a pokračovali ďalej cez zvyšok budovy. „Keď sme sa rozhodli, že sme pripravení odísť, opäť sme prešli okolo bábiky, lenže tentoraz sa začala hýbať a hystericky smiať. Všetci sme zostali vydesení a rozhodli sme sa túto kuriozitu zachytiť na telefón," prezradila Gabby.

Ak mala bábika snímače pohybu, potom sa podľa jej slov mala spustiť už vtedy, keď vošli do miestnosti, no nestalo sa tak. Jeden z členov odvážnej výpravy uviedol, že si ponechal zložku pacientky, ktorú predtým objavili, pretože vedel, že je to jeden z posledných dokumentov, ktoré sa na tomto mieste nachádzajú. „To ma prinútilo zamyslieť sa nad tým, či existuje nejaká súvislosť medzi hračkou a spisom psychiatrického dievčaťa. Bez ohľadu na to, čo sme zažili, nás to v danom momente vydesilo a naďalej sa zamýšľame nad tým, či išlo iba o nefunkčnú hračku, alebo niečo, čo by mohlo svedčiť o paranormálnych javoch,“ dodal.