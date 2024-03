Kanibali prezradili, ako chutí ľudské mäso: Je trpkejšie a silnejšie ako... Len pre silné žalúdky!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Asi nie je úplne v poriadku, ak ste niekedy pomysleli na to, ako chutí ľudské mäso. Pozitíva správa je, že sa nemusíte stať kanibalom, aby ste to zistili. Niektorí ďalší kanibali sa rozhodli podeliť o svoje vedomosti so zvyškom sveta.