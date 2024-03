Teror štyroch démonov: Reverend opísal hrôzostrašný exorcizmus, zoči-voči stál... Horšie ako scéna z hororu!

(Zdroj: Instagram/billbeanministries/Getty Images)

MARYLAND – Reverend Bill Bean zachránil tisíce ľudí pred tým, čo považuje za démonické sily, ktoré ničia ich životy. Sám má skúsenosti s temnými entitami. Tvrdí, že ako dieťa ho mučili zlí démoni. Nikto mu nedokázal pomôcť, a preto vzal veci do vlastných rúk.

Reverend Bill Bean sa okrem iného venuje aj exorcizmu. Odkedy našiel Boha, pomohol tisíckam ľudí, ktorých posadli alebo prenasledovali démonické sily. V detstve to však nemal jednoduché. Dnes 57-ročný rodák z Baltimoru v USA mal len štyri roky, keď sa jeho rodina presťahovala do Harundale v Marylande. Netrvalo dlho a začali ho sužovať naprirodzené entity. „Medzi piatimi a dvanástimi rokmi som utrpel fyzické démonické útoky. Moja matka bola napadnutá ešte vážnejšie, trpela viac ako ktorákoľvek iná osoba, ktorú som v živote videl,“ povedal pre britský denník Daily Star.

To, čo začalo ako strašidelné zvuky, sa čoskoro zmenilo na fyzické útoky. V jednom okamihu, keď mal 13 rokov, reverend Bean videl skupinu štyroch démonov stáť v jeho dome. „V ten deň som sa rozzúril, schmatol som Bibliu a nádobu so svätenou vodou. Prikázal som démonom, aby sa ukázali. Bolo to ako scéna z hororového filmu. Dom sa začal triasť, veci padali zo steny, otvárali a zatvárali sa dvere,“ opísal hrôzostrašný moment. „Bol som v obývačke a v jednom bode sa predo mnou objavili štyri zelenkasté lúče svetla a v týchto lúčoch sa objavili štyri entity,“ dodal.

Tri zo zjavení vyzerali takmer ako ľudia, ale mali čierne oči a kriedovo-bielu pokožku. „Štvrtá entita je to, čo nazývam entita Temnej sily,“ uviedol. „Bola to čierna entita s kapucňou a žiariacimi červenými očami,“ priblížil reverend Bean. Entity sa údajne po niekoľkých sekundách rozplynuli, ale roky teroru poznačili rodinu. Sám reverend sa ocitol na rázcestí – buď by zomrel v predčasnom veku, alebo skončil vo väzení. V mladom veku totiž opustil školu a podľa jeho slov sa zaplietol s najhoršími z najhorších ľudí.

Až ako tridsiatnik začal meniť svoj život. Medzičasom vykonal už tisíce exorcizmov a pomáha iným ľuďom, ktorí trpia ako kedysi on. Dokonca znovu videl entitu Temnej sily, ktorá k nemu prišla v jeho obývačke, a prezradil, že sa s ňou často stretáva. O svojich skúsenostiach dokonca napísal niekoľko kníh. „Boh ma k tomu povolal, ja som si to nevybral. Boh si ma na to vyvolil. Sila Božia, ktorá cezo mňa pôsobí, dokázala zlomiť tieto rodinné kliatby,“ dodal.