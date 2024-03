PÄŤ problémov, ktoré by ste podľa zubárov nikdy nemali ignorovať: Ten prvý určite prehliadate aj vy!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Odborníci na dentálne zdravie upozorňujú na päť problémov, ktoré by ste nemali ignorovať. „Mnohí pacienti nechápu, že zdravie zubov súvisí s celkovým zdravím,“ povedala Akeadra Bellová z East Carolina University pre webovú stránku Huffpost. „Ako zubní lekári neošetrujeme len zuby a nesledujeme len tie. Vaša ústna dutina je otvor do celého tela a všetko je prepojené,“ dodala. Znamená to, že vynechanie zubnej prehliadky alebo ignorovanie bolesti zubov môže viesť k väčším komplikáciám.

(Zdroj: Getty Images)

Krvácanie pri čistení zubov kefkou alebo zubnou niťou

Podľa W. Craiga Nobletta zo Stomatologickej fakulty Minnesotskej univerzity by ste mali vždy riešiť krvácanie pri čistení zubov alebo pri používaní zubnej nite. Môže to totiž byť skorý príznak parodontálneho ochorenia. V počiatočných štádiách problém postihuje tkanivo ďasien. V prípade, že sa nelieči, môže poškodiť kosti. Nie každé krvácanie však musí signalizovať nástup tejto diagnózy. „Môžete mať lokalizované podráždenie tkaniva ďasna, ak sa vám v ňom niečo zachytilo,“ povedal odborník pre Huffpost. „Bežným vinníkom tohto druhu podráždenia sú popcornové šupky. Ak však často pozorujete krvácanie pri čistení zubov kefkou alebo zubnou niťou, je to náznak, že máte problém, ktorý by mal riešiť váš zubný lekár,“ dodal.

(Zdroj: Getty Images)

Akýkoľvek typ bolesti v ústach

Bellová upozorňuje, že je dôležité so svojím zubným lekárom hovoriť o akejkoľvek bolesti. Nezáleží na tom, či vás bolia zuby alebo ďasná, či dochádza k bolesti keď žujete, čistíte si zuby alebo nerobíte nič. „Bolesť môže poukazovať na zubný kaz, možno je potrebné odstrániť koreňový kanálik, alebo ide o infikovaný zub,“ prezradila. Takisto by mohlo ísť aj o ochorenie ďasien alebo podráždenie zubov z príliš silného čistenia. „Vždy, keď pociťujete bolesť, určite sa dajte vyšetriť,“ uviedla ďalej.

(Zdroj: Getty Images)

Citlivosť na teplotu

Noblett odporúča, aby ste nepodceňovali zuby citlivé na teplotu, najmä na chlad. „Myslím si, že všetci sme trochu citliví, keď zahryzneme do zmrzliny a cítime akýsi prudký stret, ale potom si na to zvykneme a je to celkom normálne,“ povedal. Ak však trpíte bolesťou, ktorá pretrváva alebo cítite pulzovanie, mali by ste navštíviť svojho zubára. „Ide o spoľahlivý náznak, že pulpové tkanivo jedného alebo viacerých zubov je zapálené. Pochádza to buď z kazu, alebo aj z praskliny v zube,“ upozornil Noblett.

(Zdroj: Getty Images)

Opuch, absces alebo nové rany

„Opuch alebo absces si vyžadujú okamžitú pozornosť,“ povedal Bellová. Spozornieť by ste mali aj vtedy, keď si všimnete nové oblasti rastu tkaniva alebo hrbolčeky. „Môže to byť na lícach, na jazyku, okolo dna úst, skrátka akýkoľvek typ zvláštneho výskytu,“ uviedla ďalej. Okrem toho sú podľa nej ďalším nebezpečným príznakom aj vredy, ktoré sa nechcú zahojiť. „Oblasti rastu tkaniva alebo hrbolčeky by mohli byť príznakmi rakoviny ústnej dutiny,“ povedala Bellová. Nemalo by to však vo vás vyvolať paniku. Väčšina hrbolčekov alebo rast tkaniva nesúvisí s onkologickým ochorením. „Môže ísť aj o zablokovaný slinný kanálik alebo len o podráždenie,“ doplnila odborníčka.

(Zdroj: Getty Images)

Škrípanie zubami alebo ich zatínanie v spánku

Podľa Nobletta ide o problém, ktorý treba sledovať. Tento zvyk môže viesť k praskaniu zubov a k zmenám spojenia medzi hornými a dolnými zubami. „Ak spíte vedľa partnera, možno vám bude vedieť povedať, či v noci škrípete zubami. Alebo môžete pozorovať príznaky, ako sú bolesti hlavy, prípadne zmena spôsobu, akým vaše zuby k sebe ráno priliehajú,“ uviedol.

Ak sa vám niečo nezdá, neignorujte to

„Svojim pacientom hovorím, aby neignorovali žiadny problém,“ povedal Bellová. To, čo sa jednému môže zdať ako citlivosť na chlad, môže inému pripadať ako bolesť. „Keďže každý vníma veci inak, je dôležité oznámiť svojmu zubnému lekárovi akékoľvek nové nepríjemné pocity alebo obavy, aby sa mohol pozrieť na to, čo sa deje. Ak si všimnete, že nepríjemná bolesť zubu zrazu zmizla, možno si vaše telo len zvyklo alebo nerv odumrel. Preto nás vždy navštívte, lebo problémy so zubami samé od seba nezmiznú a iba sa zhoršia,“ doplnila.