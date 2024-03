Žena (28) odhalila šokujúci detail v susednom dome: Bola celá v rozpakoch, veď ich videla... Uf!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Čo by ste urobili, keby ste videli susedov v kompromitujúcich situáciách? Je lepšie ich na to upozorniť alebo to jednoducho prehliadnuť? S týmito otázkami zápasí neznáma používateľka Redditu. „Včera večer som sedela na posteli v našej spálni na zadnej strane domu,“ vysvetlila v príspevku. Vtom si vraj všimla, ako sa rozsvietilo v susednom dome. „Zrazu som zbadala, ako sa tam vyzlieka žena a doslova som videla takmer všetko, aj keď mali zahmlené sklo,“ uviedla ďalej. Vtedy si uvedomila, že ak ona vidí do domu susedov, možno vidia aj oni do jej kúpeľne.

(Zdroj: Getty Images)

Odvtedy vedie vnútorný boj sama so sebou a premýšľa nad tým, či to má susedom povedať. Doplnila, že má 28 rokov, je matka a meria meter osemdesiat. Preto sa domnieva, že by určite nepôsobila na susedov dojmom „predátora.“ Žena tiež vysvetlila, že vidí množstvo detailov a dokáže presne opísať, kde má žena zo susedstva tetovania. „Počas písania tohto príspevku sedím na posteli a uspávam svoju dcéru, ako každý večer okolo 19:00 (v rovnakom čase ako včera večer s nahou dámou) a teraz sa objavil nahý muž,“ doplnila.

V komentároch niektorí uviedli, že by mala držať jazyk za zubami a napísali: „Bola by som poriadne vystrašená, keby mi niekto zaklopal na dvere a oznámil mi, že ma takto vidí. Odvráťte zrak.“ Ďalšia uviedla: „Sedela som vo vani, keď ma uvidel cez zahmlené sklo môj umývač okien. Okno bolo trochu zahlmené, ale obaja sme vedeli, že sa vidíme. Jednoducho to viete. Bola som celkom rada, že to nespomenul, keď som mu na druhý deň dávala peniaze.“ Niekto iný však navrhol, že by sa to dalo urobiť aj diskrétnym spôsobom a poradil: „Stačila by jednoduchá poznámka 'Videl som ťa včera večer sprchovať sa'. Bolo by to nevtieravé a osoba by sa cítila bezpečne.“