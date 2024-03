Žena sa dostala pod paľbu kritiky: Týmto chce obdarovať matku k MDŽ! Ľudia sa pýtajú, či jej preskočilo

(Zdroj: Getty Images)

NEW YORK – Empatická dcéra chce dať svojej mame neortodoxný darček ku Dňu matiek, no niektorí sú kvôli tomu naozaj znepokojení. Namiesto peknej pohľadnice, čokolády, kvetov či raňajok do postele totiž zvažuje, že svojej mame zaobstará milenca.

Používateľka Redditu vo svojom príspevku uviedla, že jej 52-ročná mama je v manželstve nešťastná a verí, že je to kvôli jej 53-ročnému otcovi. „Sotva sa spolu rozprávajú, vždy sedí pred televízorom a nikdy jej nedovolí pozerať, čo chce. Snaží sa mu uvariť večeru a on ju ledva zje, nepoďakuje sa jej,“ vysvetlila žena. „Stratili všetku náklonnosť, povedala mi, že jej pred spaním nedáva ani pusu. Nepamätám si, kedy naposledy išli na večeru alebo na rande. Myslím, že obaja na tom druhom vnímajú len to, čo ich otravuje a už si jeden druhého nevážia, ale kedysi im bolo spolu dobre,“ uviedla ďalej.

Jej mama je údajne zábavná a spoločenská, ale jej otec a manželstvo ju vo všeobecnosti vyčerpávajú. Už predtým premýšľala nad tým, že by sa s niekým začala stretávať, ale nakoniec sa to nestalo. Svojho manžela miluje a neopustí ho. „S blížiacim sa Dňom matiek som chcela svojej mame dopriať niečo nezvyčajné, čo by tiež mohlo vrátiť jej manželstvo do starých koľají,“ napísala používateľka Redditu. „Tak som premýšľala o tom, že jej zaplatím členstvo na jednej z tých zoznamovacích webových stránok, na ktoré ľudia chodia kvôli milostným aféram. Čítala som, že to môže skutočne pomôcť manželstvu,“ dodala žena.

Nie je prekvapením, že príspevok sa stretol s veľkým odporom a šokom. „Aféry manželstvám nepomáhajú. Ničia ich. Ukončia už mŕtve manželstvo a ničia ľudí. Ak by vaša mama chcela románik, už by ho mala,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Zbláznili ste sa? Myslím, že naozaj potrebujete pomoc, ak sa vážne pýtate na toto. Pomôžte mame a otcovi tým, že urobíte niečo pekné pre ich manželstvo,“ napísal ďalší. „Za žiadnych okolností jej nekupujte členstvo. Aj keď to vaša mama nemusí využiť, niekto môže spoznať jej profil a povedať to vášmu otcovi,“ pridal sa iný.