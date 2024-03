Hrôzostrašná animácia ukazuje, čo robia vši na pokožke vašej hlavy: Budete zhrození, nechutné!

(Zdroj: Instagram/zackdfilms)

Video vysvetľuje, že keď sa vši dostanú cez kožu, uvoľňujú takzvané špeciálne sliny. Tie obsahujú chemické látky, ktoré riedia krv a vši ju následne vypijú. Ak máte na tieto sliny alergickú reakciu, prejaví sa to svrbením pokožky hlavy. Animácia zachytáva, čo presne vši robia na pokožke vašej hlavy. Mnohých ľudí zábery neprekvapivo znepokojili.

Britská spoločnosť Lyclear, ktorá dodáva všetko, čo potrebujete na odstránenie vší, má na svojej stránke postup, ako to funguje. „Svrbenie sa objaví len vtedy, ak je osoba postihnutá všami citlivá na sliny vší, a to môže trvať štyri až šesť týždňov,“ uviedli predstavitelia spoločnosti. Svrbieť vás však môžu nielen sliny vší, ale aj ich výkaly. Mnohí užívatelia Instagramu komentovali príspevok so slovami, že v nich video spustilo novú fóbiu, na základe čoho mali potrebu sa neustále škrabať na hlave.

Jeden z nich sa rozčuľoval: „Rozmýšľam, či som naozaj potreboval otvoriť Instagram." Ďalší poznamenal: „Život bol oveľa lepší, než som sa dozvedel tieto informácie." Zatiaľ čo niekto iný uviedol: „Naskočila mi husia koža." Skôr než vás začne panicky svrbieť hlava, vedzte, že je to príznak mnohých iných problémov vrátane lupín alebo dokonca psychosomatického svrbenia, čo je len impulz na škrabanie bez fyzickej príčiny.