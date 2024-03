Radi si objednávate donášku jedla? Vystavujete sa tomuto obrovskému RIZIKU, varuje odborník

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LOS ANGELES - Každý si občas rád dopraje jedlo z dovozu. Je to predsa oveľa jednoduchšie, ako stráviť dlhé hodiny za sporákom v kuchyni. Ako ale poznamenal bývalý poradca pre bezpečnosť potravín, nemusí to byť vždy bezpečné. Pozor si dajte najmä na tieto veci.

Keď drahá večera z donášky príde neskoro a ešte aj studená, je to viac ako len ďalšia nepríjemnosť. Odborníci varujú, že jedlo, a navyše aj v tomto stave, vám môže spôsobiť chorobu. Čím dlhšie pripravené jedlo čaká, kým ho oneskorený vodič vyzdvihne, tým menej času strávi pri správnej teplote. Jedlo sa tak ocitne v nebezpečnej zóne, kde sa môžu zachytiť rôzne potenciálne smrteľné baktérie, ako napríklad salmonela a E. coli. „Neobjednával by som si potraviny prostredníctvom externej donáškovej služby,“ povedal pre denník Daily Mail doktor Darin Detwiler, bývalý poradca pre bezpečnosť potravín z americkej Správy potravín a liečiv (FDA) a Amerického ministestva poľnohospodárstva (USDA).

(Zdroj: Getty Images)

Podľa FDA sa baktérie môžu rýchlo množiť, dokonca sa zdvojnásobiť každých 20 minút, ak potraviny necháte pri teplotách od 5 do 57 stupňov Celzia. Najväčšie riziko hrozí pri surových potravinách, ako je sushi a pri niektorých druhoch mäkkýšov. Z celého radu možných ochorení sa najčastejšie diagnostikuje norovírus. Detwiler ostro skritizoval aj bufety v supermarketoch. „Nikdy, nikdy, nikdy by som nešiel do bufetu alebo sa nenajedol v šalátovom bare," priznal. Tieto verejne prístupné miesta predstavujú vysoké riziko kontaminácie, pretože každý deň ich navštívi veľa ľudí, z ktorých každý môže šíriť svoje baktérie.

Detwiler tiež poukázal na to, že mnohé z potravín, ktoré sa nachádzajú na horúcom bare, si vyžadujú rôzne teploty, aby zostali bezpečné - čo nie je vždy jednoduché zvládnuť alebo regulovať. Podľa jeho slov by ste mali vynechať aj barbecue reštaurácie, v ktorých si vyberáte vlastné ingrediencie a podávate ich kuchárovi. Tiež vám hrozí riziko nákazy.