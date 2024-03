Mikrobiológ testoval baktérie na pukancoch v kine: Dospel k znepokojujúcemu objavu! Fuj, je to možné?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Posledný príspevok na TikToku Tima Calla má viac ako 317 000 zhliadnutí. Tento mikrobiológ je známy testovaním bežne používaných výrobkov a priestorov na prítomnosť baktérií. V ich závere zväčša desí používateľov údajmi o nečistote skúmaných povrchov. Podelil sa už napríklad o šokujúce podrobnosti týkajúce sa prítomnosti škodlivých mikróbov od sušičov rúk až po kuchynské drezy. V poslednom experimente sa zameral na popcorn. Najprv otestoval čerstvý: do vrecúška pridal tekutinu, premiešal ju a niekoľko kvapiek nakvapkal na Petriho misku. Potom urobil to isté s popcornom, ktorý nazbieral na dlážke. Nakoniec uchopil obidve misky a vložil ich do inkubátora.

#movie #microbiology #bacteria #science #fyp #longervideos ♬ Runaway - Piano Rendition - The Blue Notes & L'Orchestra Cinematique @whatmightgrow Storytime: In this fun experiment, I went to a movie theater and tested the popcorn they sold. Additionally, for comparison, I grabbed some popcorn off the floor to show that bacteria can grow on popcorn. Unsuprisingly, popcorn from the floor is filthy. However, when I worked as an environmental microbiologist for various industries, this is a common test procedure and I would test items that would be commonly found on the floor. Often I would test factory workers shoes and EVERY SINGLE TIME I would find some of the craziest growths and via PCR it was determined to almost always have pathogens present. The most common pathogen I would see were Staphylococcus, Listeria, E. Coli, and Salmonella. The lesson of this mini experiment is to show what you would find if you were to eat things off the floor. I wish I knew this as a little kid, because I was notorious for going to the candy section where you could scoop out candy into bags, and eating any candy that was on the floor. If I were to guess, the small amount of bacteria found on the “fresh” popcorn would be Staphylococcus which is commonly found on humans and probably came from myself or the movie theater workers. The growth from the floor popcorn could literally be anything and would need PCR for identification. #popcorn

V časozbernom videu potom ukázal, aký bol medzi nimi rozdiel. Z výsledkov jednoznačne vyplýva, že pravidlo piatich sekúnd v kine jednoducho neplatí. Miska s čerstvým popcornom vyzerá úplne čistá, zatiaľ čo na druhej sa nachádzajú tisíce kolónií baktérií a veľké plochy húb. „V rámci tohto zábavného experimentu som išiel do kina a testoval som popcorn, ktorý predávali," okomentoval príspevok Tim. Jedna osoba uviedla: „Konečný rast je celkom krásny." Druhý doplnil: „Toto je o pravidle troch sekúnd." Iný vtipkoval: „Takže týmto chceš povedať, že by som už nemal jesť popcorn z podlahy?"

Niektorí ľudia v komentároch uviedli, že výsledok experimentu bol oveľa horší ako očakávali. Tim uverejňuje podobné príspevky s cieľom upozorniť, aké špinavé môžu byť predmety každodennej potreby. „Tento obsah vytváram, pretože som bol vždy zvedavý na to, čo rastie okolo mňa, a chcel som to vizuálne vidieť,“ vysvetlil pre britský denník Mirror. Podľa jeho slov týmto spôsobom vizuálne odpovedá na mnohé otázky. „Najčistejšia vec, ktorú som testoval a ktorá ma prekvapila, boli výdajné pištole na čerpacích staniciach. Myslel som si, že budú plné baktérií vzhľadom na frekvenciu používania. Prekvapilo ma, že ich bolo veľmi málo a vyrástlo na nich len päť kolónií," dodal.