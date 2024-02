Žena (39) varuje pred prírodným liekom na menopauzu: Kvôli nemu sa zmenila na postavičku zo Simpsonovcov!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Štvornásobná mamička Amber Heimbachová navštívila pri problémoch v menopauze lekára, ktorý jej ponúkol lieky na predpis. Ona sa však rozhodla vyskúšať prírodný produkt. „Som úplne zdravá, takže som sa necítila pripravená na to, aby som brala nejaké lieky,“ spomína si, informuje americký denník New York Post. „Chcela som sa vydať zdravšou cestou a zisťovala som, či by som mohla užívať nejaké vitamíny alebo doplnky, ktoré by zmiernili niektoré vedľajšie účinky,“ uviedla ďalej. Urobila si preto prieskum na internete a dočítala sa o údajných výhodách čierneho kohoša. Je to rastlina propagovaná ako doplnok stravy, vhodná proti návalom horúčavy a iným príznakom menopauzy.

Toto všetko ju presvedčilo a kúpila si ho. „Bol prírodný a voľnopredajný, takže som predpokladala, že to bude v poriadku a spočiatku sa to naozaj zmenilo,“ vysvetlila Heimbachová. „Cítila som menej výkyvov nálad. Lepšie som spala a mala som viac energie. Fungovalo to dobre,“ prezradila. Po šiestich týždňoch užívania však začala pociťovať bolesti žalúdka, ktoré sa rýchlo zhoršovali. Následne si všimla, že jej pokožka a oči majú žltú farbu. Znepokojená sa o dva dni neskôr rozhodla navštíviť pohotovosť, kde jej povedali, že má zväčšený žlčník a zvýšené pečeňové enzýmy. O necelý týždeň bola prijatá do nemocnice na ďalšie vyšetrenia. „Snažili sa zistiť, čo sa so mnou deje. Hovorili o transplantácii pečene a tiež o tom, že mi treba pozorovať žlčník. V tejto chvíli sa ale viac obávali o moju pečeň,“ uviedla.

Ona však neustále premýšľala nad tým, čo sa s ňou vlastne deje. „Som veľmi zdravá, nikdy som nechodievala do nemocnice a k lekárovi som išla raz za päť rokov. Vydesilo ma to,“ vysvetlila. Heimbachová informovala lekárov o prírodnom doplnku, ktorý užívala posledných 50 dní a uvažovala nad tým, či práve toto mohlo spôsobiť jej náhle zdravotné problémy. „Bola to jediná vec, ktorú som zmenila,“ povedala. Lekári začali skúmať prípravok a usúdili, že zhoršenie jej stavu súvisí s užívaním kohošu a odvolávali sa na minulé vedecké výskumy.

V štúdii, ktorú uverejnila Národná lekárska knižnica Spojených štátov amerických (NLM) v roku 2020 sa uvádza, že produkty označované ako čierny kohoš súviseli s mnohými prípadmi poškodenia pečene. Závažnosť sa pohybuje od mierneho zvýšenia pečeňových enzýmov až po akútne zlyhanie tohto orgánu a smrť. V správe britskej Agentúry pre reguláciu liekov a zdravotníckych produktov (MHRA) z roku 2016 je zas uvedené, že na celom svete narastá znepokojenie nad rizikom nežiaducich účinkov na pečeň (hepatotoxicita) v súvislosti s používaním čierneho kohoša.

Vládna agentúra odporučila, aby sa na výrobky s jeho obsahom pridali upozornenia týkajúce sa zriedkavých nežiaducich reakcií. Po tom, ako Heimbachová prestala doplnok užívať, sa hladina enzýmov v jej tele začala vracať do normálu a bola prepustená z nemocnice. Sfarbenie jej očí a pokožky bolo aj zdrojom vtipkovania v rodine. „Veľký vtip bol, že som vyzerala ako zvýrazňovač,“ smiala sa. Niektorí členovia rodiny jej dokonca navrhli, nech si kúpi modrú parochňu a bude vyzerať ako Marge Simpsonová z animovaného seriálu. Heimbachová zverejnením svojej skúsenosti varuje ostatné ženy pred možnými nebezpečenstvami užívania čierneho kohošu. „Každá žena, ktorá uvažuje o užívaní doplnkov stravy, by si mala urobiť prieskum a poradiť sa so svojím lekárom. Ja sa tohto prípravku už nikdy v živote nedotknem,“ dodala.