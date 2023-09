Čudný prípad muža, ktorého pokožka navždy zmodrala: Spôsobil to tento prípravok

(Zdroj: X/infotale_in)

Paul Karason z Bellinghamu vo Washingtone sa dostal na titulky médií po celom svete po tom, čo sa v roku 2008 objavil v šou Today, kde prezradil, že sa mu podarilo zmeniť farbu pokožky na nezvyčajný odtieň. Vysvetlil, že v snahe vyriešiť niekoľko menších zdravotných problémov vrátane refluxu kyseliny a dermatitídy začal konzumovať koloid chloridu strieborného a zároveň si natieral tvár roztokom koloidného striebra.

Tvrdil, že liek funguje, no prináša so sebou strašný vedľajší účinok - navždy sa zmenila jeho pokožka na modrasto striebornú farbu. Keď sa moderátori Paula pýtali, kedy si prvýkrát uvedomil, že niečo nie je v poriadku, povedal, že to bol v skutočnosti jeho kamarát, ktorý si to všimol ako prvý. "Prišiel za mnou kamarát, ktorý ma nejaký čas nevidel a spýtal sa ma, čo som si urobil."

Na otázku, či by chcel svoj vzhľad vrátiť späť, odvetil, že si tým nie je istý. Po tom, čo sa objavil v televízii, sa stal totiž známym, no nebol spokojný s prezývkou, ktorú dostal: Tatko Šmolko. V rozhovore jeho manželka povedala: "Bola to prezývka, ktorú príliš neocenil. Keď mu tak hovorili deti, až tak mu to nevadilo. Ale keď to bol dospelý..."

Paul Karason started turning blue after he tried treating his skin condition by drinking colloidal silver for 14 years. #skin #chemistry pic.twitter.com/XxXN6Y4E0N — Infotale (@infotale_in) October 7, 2020

Neskôr Karason prezradil, že jeho osobný život išiel dole vodou. "Momentálne som na mieste, kde je pre mňa veľmi ťažké spoľahnúť sa sám na seba, moje zdroje sú obmedzené a je to veľmi drahé," uviedol rok po odvysielaní šou. Následne sa u neho objavili srdcové problémy a rakovina prostaty. Jeho smola sa tým ale neskončila. V roku 2012 prišiel o domov a bol nútený presťahovať sa do útulku pre ľudí bez domova v Bellinghame. Paul vo veku 62 rokov, bohužiaľ, zomrel po infarkte, ktorý v roku 2013 viedol k zápalu pľúc a ťažkej mŕtvici. V používaní koloidného striebra vraj pokračoval až do svojej smrti.