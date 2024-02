Chystáte na Valentína romantiku? Nevynechajte šampanské a čokoládu: Vedci prišli s dobrou správou!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ak na Valentína chystáte špeciálne prekvapenie pre svojho partnera či partnerku, možno by ste nemali zavrhnúť typické pochutiny, ako je napríklad čokoláda či šampanské. Odborníci totiž tvrdia, že tieto dve potraviny môžu pomôcť vášmu srdcu. Doktor Avinash Hari Narayanan, klinický vedúci londýnskeho lekárskeho laboratória, pre britský denník Daily Star uviedol: „Dobrou správou na Valentína je, že čokoláda a šumivé nápoje konzumované s mierou môžu zlepšiť zdravie nášho srdca.“

Čokoláda chráni vaše srdce

Tmavá čokoláda vyrobená z kakaových bôbov obsahuje prírodné a prospešné zlúčeniny nazývané polyfenoly. Majú antioxidačné a protizápalové vlastnosti, pomáhajú uvoľňovať krvné cievy, a tak znižovať krvný tlak. Podľa výskumu publikovaného v Európskom vestníku preventívnej kardiológie môže konzumácia čokolády aspoň raz týždenne znížiť riziko srdcových chorôb o osem percent. Fascinujúci prehľad štúdií publikovaný v magazíne British Medical Journal, ktorý zahŕňal viac ako 114 000 účastníkov, zistil, že tí, ktorí konzumovali väčšie množstvo čokolády, mali o 37 percent nižšiu pravdepodobnosť ischemickej choroby srdca ako ľudia, ktorí konzumovali malé množstvo čokolády. Ukázalo sa tiež, že vyššia spotreba čokolády bola spojená s 31-percentným znížením rizika cukrovky a 29-percentným znížením rizika mŕtvice.

Šampanské pomáha krvným cievam

Výskum z University of Reading, publikovaný v magazíne British Journal of Nutrition, naznačuje, že dva poháre šampanského denne môžu byť dobré pre vaše srdce a krvný obeh. „Opäť je to zásluha našich starých priateľov, polyfenolov. Tieto rastlinné chemikálie sa nachádzajú aj v červenom a bielom hrozne používanom pri výrobe šampanského. Keď pijeme šampanské, tieto polyfenoly sa absorbujú do krvného obehu, kde sú schopný pôsobiť na cievny systém,“ uviedli vedci. Zdá sa, že polyfenoly spomaľujú prirodzené odstraňovanie oxidu dusnatého z našej krvi, čo v konečnom dôsledku zlepšuje cievny tonus a krvný obeh. Vysoké hladiny oxidu dusnatého v krvi v dôsledku pitia šampanského môžu mať ďalšie priaznivé účinky, pretože pomáhajú znižovať krvný tlak a riziko aterosklerózy.

Analýza 16 štúdií zahŕňajúcich takmer 290 000 zdravých dospelých, publikovaná v časopise Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, potvrdila, že konzumácia vína vedie k významnému zníženiu rizika kardiovaskulárnych ochorení. „Analýza tiež zistila, že pivo má podobný účinok. Mierna konzumácia vína a piva vykázala maximálnu ochranu 33 percent pri 25 gramoch alkoholu za deň,“ dodali odborníci. Tá istá správa tiež odhalila, že mierna konzumácia alkoholu má množstvo ďalších zdravotných výhod. Azda najzaujímavejšie je, že mierna konzumácia alkoholu u zdravých dospelých a u kardiovaskulárnych pacientov pôsobí ako ochrana pred úmrtím.

Dôležitá je striedmosť

Napriek tomu, že čokoláda prospieva vášmu srdcu, netreba zabúdať, že potraviny s vysokým obsahom cukru a tuku sú hlavnou príčinou obezity, ktorá prispieva k mnohým ochoreniam. Tie siahajú od vysokého krvného tlaku a cukrovky až po ochorenie obličiek. To isté platí aj o konzumácii šampanského či akéhokoľvek iného druhu alkoholu. Akékoľvek zdravotné výhody spojené so šampanským a iným alkoholom sú zvrátené nadmernou konzumáciou. Je rozumné držať sa odporúčaných limitov, pretože dlhodobé nadmerné pitie môže viesť k ochoreniam srdca, pečene a zvýšenému riziku rakoviny.