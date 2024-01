Hromada kameňov zmiatla ľudí: Ukrýva záhadný odkaz, vidíte to? Mnohí sú od zúfalstva bez seba

(Zdroj: TikTok/mitchck)

LONDÝN – Hromada kameňov so skrytým posolstvom zmiatla ľudí na TikToku. Optická ilúzia sa stala virálnou a mnohí sa snažia prísť na to, čo na prvýkrát nevideli. Podarí sa vám odhaliť ukrytý odkaz? Nie je to vôbec jednoduché.

V dnešnom digitálnom veku slúžia sociálne siete ako úrodná pôda pre rýchle šírenie obsahu, najmä optických ilúzií. Jedna takáto ilúzia zaujala používateľov TikToku. Na zábere, ktorý vytvorila umelá inteligencia, vidno iba hromadu kameňov. Ako sa ale rýchlo ukázalo, v skutočnosti je na zábere ukrytý aj odkaz.

Jedna z používateliek TikToku zdieľala túto optickú ilúziu a k videu pripísala: „V týchto skalách je odkaz. Keď ho uvidíte, už ho nebudete môcť nevidieť. Nevidela som to, kým som pri pohľade na obrázok rýchlo nežmurkala. Niektorí ľudia hovoria, aby ste prižmúrili oči.“ Video získalo množstvo reakcií a viacerí používatelia sociálnej siete sa podelili o svoje pozorovania.

„Vidím kríž,“ uviedla jedna z komentujúcich. „Nevidím nič,“ priznal ďalší. „Vyskúšala som, čo ste radili a nevidím nič. Privádza ma to do šialenstva,“ uviedla iná používateľka TikToku. Ak ste ani vy neodhalili to, čo táto optická ilúzia ukrýva, nezúfajte. Tvorba obsahu Mitch Clark publikoval video, v ktorom odhalil skrytú správu. Ukázalo sa, že v kameňoch vidno anglický nápis „The Stones Will Cry Out“, čo v preklade do slovenčiny znamená „Kamene budú kričať“.